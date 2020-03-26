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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8503850485058506
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:15

  ruvex написав:Появилась снова акция стейков. Добавили ответы на вопросы.
Оф. правила не проверял.


З нового:
Чи належать операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг), до інтернет-транзакцій?

Ні.

Так до кінця акції поступово і відсіють тих, хто не має отримати кешшбек :evil:
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