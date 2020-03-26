З нового:
Чи належать операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг), до інтернет-транзакцій?
Ні.
Так до кінця акції поступово і відсіють тих, хто не має отримати кешшбек
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:15
З нового:
Чи належать операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг), до інтернет-транзакцій?
Ні.
Так до кінця акції поступово і відсіють тих, хто не має отримати кешшбек
Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:55
Re: Приватбанк
Добрый день! Приват сейчас выдает депозит в долларах?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:58
Со слов менеджера да, но именно с депозита, а не с карты, куда доллары могут упасть после окончания депозита.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
|