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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8503850485058506
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 22:15

  ruvex написав:Появилась снова акция стейков. Добавили ответы на вопросы.
Оф. правила не проверял.


З нового:
Чи належать операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг), до інтернет-транзакцій?

Ні.

Так до кінця акції поступово і відсіють тих, хто не має отримати кешшбек :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:55

Re: Приватбанк

Добрый день! Приват сейчас выдает депозит в долларах?
maxstar
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:58

  maxstar написав:Добрый день! Приват сейчас выдает депозит в долларах?

Со слов менеджера да, но именно с депозита, а не с карты, куда доллары могут упасть после окончания депозита.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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