Richi написав:

Ksenya_911 написав: Добрый день. Сегодня утром в Кривом Роге забрала свой валютный депозит в долларах. Никаких проблем не было. Отдали всю сумму , на сотках в этот раз штампы отсутствуют , нового образца. До десяти долларов, что там набежало за проценты - выплатили в гривне. Это я для статистики рассказала, так как сейчас популярная тема: отдали\не отдали депозит. Добрый день. Сегодня утром в Кривом Роге забрала свой валютный депозит в долларах. Никаких проблем не было. Отдали всю сумму , на сотках в этот раз штампы отсутствуют , нового образца. До десяти долларов, что там набежало за проценты - выплатили в гривне. Это я для статистики рассказала, так как сейчас популярная тема: отдали\не отдали депозит.

Так же снял нал, но с заморочками.Если открывали депозит через Приват24, то по окончанию Вам будет предложено указать карту куда вернутся деньги. Обычно это карта для выплат. Здесь ловушка - с карт деньги в валюте не выдают. Выбрать другой вариант - получение в кассе, система не позволяет. Это можно сделать только в отделении. Поэтому, заблаговременно, необходимо прийти в отделение и отказаться от продления депозита. При этом оператор должен указать, что деньги будете получать через кассу. Далее, через Приват24 заказываете наличные. Приходите получать и опять к оператору. Там закрывают депозит и только после этого идёте в кассу. Если сумма с центами или не будет мелких - выдадут ``хвостик`` гривнами . Вообщем, как обычно у Привата - всё для людей.