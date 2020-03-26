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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 22:15
ruvex написав:
Появилась снова акция стейков. Добавили ответы на вопросы.
Оф. правила не проверял.
З нового:
Чи належать операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг), до інтернет-транзакцій?
Ні.
Так до кінця акції поступово і відсіють тих, хто не має отримати кешшбек
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:55
Добрый день! Приват сейчас выдает депозит в долларах?
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maxstar
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:58
maxstar написав:
Добрый день! Приват сейчас выдает депозит в долларах?
Со слов менеджера да, но именно с депозита, а не с карты, куда доллары могут упасть после окончания депозита.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:21
ingtrans написав: maxstar написав:
Добрый день! Приват сейчас выдает депозит в долларах?
Со слов менеджера да, но именно с депозита, а не с карты, куда доллары могут упасть после окончания депозита.
Ахаха, так они все на КДВ падают
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:36
Richi написав: Ksenya_911 написав:
Добрый день. Сегодня утром в Кривом Роге забрала свой валютный депозит в долларах. Никаких проблем не было. Отдали всю сумму , на сотках в этот раз штампы отсутствуют , нового образца. До десяти долларов, что там набежало за проценты - выплатили в гривне. Это я для статистики рассказала, так как сейчас популярная тема: отдали\не отдали депозит.
Так же снял нал, но с заморочками.
Если открывали депозит через Приват24, то по окончанию Вам будет предложено указать карту куда вернутся деньги. Обычно это карта для выплат. Здесь ловушка - с карт деньги в валюте не выдают. Выбрать другой вариант - получение в кассе, система не позволяет. Это можно сделать только в отделении. Поэтому, заблаговременно, необходимо прийти в отделение и отказаться от продления депозита. При этом оператор должен указать, что деньги будете получать через кассу. Далее, через Приват24 заказываете наличные. Приходите получать и опять к оператору. Там закрывают депозит и только после этого идёте в кассу. Если сумма с центами или не будет мелких - выдадут ``хвостик`` гривнами . Вообщем, как обычно у Привата - всё для людей.
Со вчерашнего дня все с карт выдаётся.
По предзаказу выдали 1300$
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:37
ingtrans написав: maxstar написав:
Добрый день! Приват сейчас выдает депозит в долларах?
Со слов менеджера да, но именно с депозита, а не с карты, куда доллары могут упасть после окончания депозита.
Уже перенастроили программу
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:04
Stringer
Ви тут тримали валюту (з їхніми ставками)?
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V2
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:16
Stringer написав:
По предзаказу выдали 1300$
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:42
Может и не с самолёта ,но сотки в этот раз выдали нового образца и без чёртовых штампиков. Ребята, скажите ,пожалуйста, почему начальники отделений не любят\не особо хотят ставить мокрую печать отделений и "живую"свою подпись на депозитные договора? Прям загадка... Что в Кривом Роге, что в Киеве,приходится включать весь шарм своего юридического образования, чтобы просто поставили мокрую печать на договор.Без неё он как-то неубедительно выглядит что ли.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:46
V2 написав:Stringer
Ви тут тримали валюту (з їхніми ставками)?
Да, баба лера почти не оставила выбора
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