RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8504850585068507
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:По предзаказу выдали 1300$

Свіжонадрукована...прямо з літака?

Не, старого образца, а одна даже с арабской надписью
Stringer
 
Повідомлень: 10867
З нами з: 23.01.13
Подякував: 314 раз.
Подякували: 1541 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:48

Re: Приватбанк

  Ksenya_911 написав:Ребята, скажите ,пожалуйста, почему начальники отделений не любят\не особо хотят ставить мокрую печать отделений и "живую"свою подпись на депозитные договора? Прям загадка... Что в Кривом Роге, что в Киеве,приходится включать весь шарм своего юридического образования, чтобы просто поставили мокрую печать на договор.Без неё он как-то неубедительно выглядит что ли.

Может потому, что с юридической точки зрения должно быть все равно как оно выглядит если по законодательству Украины "мокрая печать" уже не является обязательным реквизитом договоров. :roll:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4302
З нами з: 20.03.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:53

  V2 написав:Stringer
Ви тут тримали валюту (з їхніми ставками)? :shock:

А по моим прикидкам тут скоро должны начать заканчиваться 5-летние вклады - "субординированные" - так они были под весьма хороший процент. Правда шары надо были иметь конкретные чтобы на них тогда валюту занести. Но кто занес в итоге в профите ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4302
З нами з: 20.03.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:55

  Flamingo написав:
  V2 написав:Stringer
Ви тут тримали валюту (з їхніми ставками)? :shock:

А по моим прикидкам тут скоро должны начать заканчиваться 5-летние вклады - "субординированные" - так они были под весьма хороший процент. Правда шары надо были иметь конкретные чтобы на них тогда валюту занести. Но кто занес в итоге в профите ;)

Вот как раз тогда не держал :wink:
Но у меня ещё остался один июньский под 4%
Stringer
 
Повідомлень: 10867
З нами з: 23.01.13
Подякував: 314 раз.
Подякували: 1541 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:30

  Flamingo написав:
  V2 написав:Stringer
Ви тут тримали валюту (з їхніми ставками)? :shock:

А по моим прикидкам тут скоро должны начать заканчиваться 5-летние вклады - "субординированные" - так они были под весьма хороший процент. Правда шары надо были иметь конкретные чтобы на них тогда валюту занести. Но кто занес в итоге в профите ;)

Не так і скоро ...субординовані в 2021 закінчуються...ще більше року юзаються.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33142
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8504850585068507
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, vitaliy_berdinskikh і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83677)
27.03.2020 14:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.