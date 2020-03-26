Не, старого образца, а одна даже с арабской надписью
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:47
Не, старого образца, а одна даже с арабской надписью
Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:48
Re: Приватбанк
Может потому, что с юридической точки зрения должно быть все равно как оно выглядит если по законодательству Украины "мокрая печать" уже не является обязательным реквизитом договоров.
Мои рефералки:
Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:53
А по моим прикидкам тут скоро должны начать заканчиваться 5-летние вклады - "субординированные" - так они были под весьма хороший процент. Правда шары надо были иметь конкретные чтобы на них тогда валюту занести. Но кто занес в итоге в профите
Мои рефералки:
Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:55
Вот как раз тогда не держал
Но у меня ещё остался один июньский под 4%
Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:30
Не так і скоро ...субординовані в 2021 закінчуються...ще більше року юзаються.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:48
Re: Приватбанк
Вчера(27.03) платил коммуналку через Приват24. Сегодня пришли возвраты на все платежи 14 штук с коментарием "Платеж забракован".У всех дата платежа 25.03 (???). Проверил р/с. Все в новом формате. Что бы это значило?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:59
Не скоро, аж в следующем году, а шары как шары
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:12
Повезло.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:18
Последний депозитный договор с мокрой печатью у меня был дельтовский за 2012 год новерное. С тех пор все в иб, и фонд отдавал не спрашивая бумажек.
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