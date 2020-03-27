|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:52
Grand Touring, а чому саме Лобайчук
відписку підписала?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:59
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:54
Це зрозуміло. Ось тільки для чого стільки тексту ваяти.
Написали б літаки не літають від дяді Сема от і немає чим валютний кеш притарабанити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:57
З юридичної точки зору депозит у Прихваті укладається з головним офісом і уповноваженою особою у вигляді голови правління - це стає зрозуміло, якщо почитати сам договір. Відділення лише роздруковую документ і приймає кошти на рахунок. Ні менеджер, ні начальник відділення від свого імені договір депозитного вкладу з вами укласти не можуть, тому особливого приводу ставити свою печатку на договорі відділення не має. Про внесення коштів вони дають квитанцію (що швидко вицвітає і зроблену всупереч встановленій формі). Загалом, вперше чую, щоб у звичайних відділеннях взагалі були печатки, раніше у них були лише штампи, а печатки були у районних управліннях.
Grand Touring
Треба на ЦП посилатися. Літаки там не згадуються:
Для солідності можна ще статтю 41 Конституції згадати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:20
Они и написали, что в стране с оборотом гривны - доллар в банках клиент держит на свой страх и риск, мы ничем помочь не можем, самим еле досталось.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:30
В кінці 2021 на початку 2022. Цікавий % був по валюті у порівнянні з теперішнім, а по гривні 20% грязними.
Не так добре з грошима, як погано без них.
|