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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8505850685078508
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:42

Зображення
Grand Touring
 
Повідомлень: 9
З нами з: 23.03.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:52

Grand Touring, а чому саме Лобайчук
https://declarations.com.ua/declaration ... df5cec97f0
відписку підписала?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33154
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1659 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:59

Квесторе_поверніться
там есть вторая страница, где указана ее должностьЗображення
Grand Touring
 
Повідомлень: 9
З нами з: 23.03.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:22

Grand Touring Это банальная отписка
Maksi2
 
Повідомлень: 569
З нами з: 18.06.19
Подякував: 157 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:54

  Maksi2 написав:Grand Touring Это банальная отписка

Це зрозуміло. Ось тільки для чого стільки тексту ваяти.
Написали б літаки не літають від дяді Сема от і немає чим валютний кеш притарабанити. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33154
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1659 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:57

  Ksenya_911 написав:Ребята, скажите ,пожалуйста, почему начальники отделений не любят\не особо хотят ставить мокрую печать отделений и "живую"свою подпись на депозитные договора? Прям загадка... Что в Кривом Роге, что в Киеве,приходится включать весь шарм своего юридического образования, чтобы просто поставили мокрую печать на договор.Без неё он как-то неубедительно выглядит что ли.

З юридичної точки зору депозит у Прихваті укладається з головним офісом і уповноваженою особою у вигляді голови правління - це стає зрозуміло, якщо почитати сам договір. Відділення лише роздруковую документ і приймає кошти на рахунок. Ні менеджер, ні начальник відділення від свого імені договір депозитного вкладу з вами укласти не можуть, тому особливого приводу ставити свою печатку на договорі відділення не має. Про внесення коштів вони дають квитанцію (що швидко вицвітає і зроблену всупереч встановленій формі). Загалом, вперше чую, щоб у звичайних відділеннях взагалі були печатки, раніше у них були лише штампи, а печатки були у районних управліннях.
Grand Touring
Треба на ЦП посилатися. Літаки там не згадуються:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page17#n5009
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page17#n4966
Для солідності можна ще статтю 41 Конституції згадати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Maksi2 написав:Grand Touring Это банальная отписка

Це зрозуміло. Ось тільки для чого стільки тексту ваяти.
Написали б літаки не літають від дяді Сема от і немає чим валютний кеш притарабанити. :mrgreen:

Они и написали, что в стране с оборотом гривны - доллар в банках клиент держит на свой страх и риск, мы ничем помочь не можем, самим еле досталось.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:30

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:
  V2 написав:Stringer
Ви тут тримали валюту (з їхніми ставками)? :shock:

А по моим прикидкам тут скоро должны начать заканчиваться 5-летние вклады - "субординированные" - так они были под весьма хороший процент. Правда шары надо были иметь конкретные чтобы на них тогда валюту занести. Но кто занес в итоге в профите ;)

Не так і скоро ...субординовані в 2021 закінчуються...ще більше року юзаються.


В кінці 2021 на початку 2022. Цікавий % був по валюті у порівнянні з теперішнім, а по гривні 20% грязними.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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