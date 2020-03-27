ruvex написав:Появилась снова акция стейков. Добавили ответы на вопросы. Оф. правила не проверял.
З нового: Чи належать операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг), до інтернет-транзакцій?
Ні.
Так до кінця акції поступово і відсіють тих, хто не має отримати кешшбек
Дивна якась акція. Було б зрозуміло, якщо б вона стосувалася або зарплатників, або тримачів кредиток. Проте перші зазвичай не мають інших доходів та можуть створити попит лише на гривневу готівку, та й то незначний. А другі, яких справді багато, можуть знімати готівку хіба що для купівлі долару на чорному ринку, бо решту можна оплачувати й так, безготівково, кредиткою. При цьому Приват заробить своїх 4%, хіба ж погано? Тож, незрозуміло, яка справжня мета цієї акції...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Хіба й справді популяризувати безготівкову оплату?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):