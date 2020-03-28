ruvex написав:Появилась снова акция стейков. Добавили ответы на вопросы. Оф. правила не проверял.
З нового: Чи належать операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг), до інтернет-транзакцій?
Ні.
Так до кінця акції поступово і відсіють тих, хто не має отримати кешшбек
Дивна якась акція. Було б зрозуміло, якщо б вона стосувалася або зарплатників, або тримачів кредиток. Проте перші зазвичай не мають інших доходів та можуть створити попит лише на гривневу готівку, та й то незначний. А другі, яких справді багато, можуть знімати готівку хіба що для купівлі долару на чорному ринку, бо решту можна оплачувати й так, безготівково, кредиткою. При цьому Приват заробить своїх 4%, хіба ж погано? Тож, незрозуміло, яка справжня мета цієї акції...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Хіба й справді популяризувати безготівкову оплату?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Scholar написав:По телефону заказывали? В Приват24 даже отключили возможность сделать предзаказ валюты. Я узнавал у менеджера именно 27 мерта (т.е. после вчера, которое было 26 марта) и получил ответ, что снять можно только с закончившегося депозита, причем именно с депозита, а не с карты, куда могут упасть деньги с депозита. При этом Приват-вклад депозитом, с которого можно снять деньги, не считается.
Нет, через пм. Она тоже ещё с прошлой недели говорила, чтобы включили пролонгацию, иначе программа не дает кассиру сделать выплату, а в четверг позвонила и сказала, что программу настроили и уже можно отменять пролонгацию и снимать с карт. так все и произошло
MASolomko написав:Акция ушла в утиль. Много желающих оказалось?
Ну регистрация ж прошла. Теперь рисуют талбичку для отслеживания рез-ов
учитывая что премиальный фонд ограничен и рассчитан на явно меньшее количество призеров чем зарегистрировалось участников - какой смысл вообще туда влазить? тем более что в официальных условиях я не нашел как будут определяться победители если народа подходящих под критерии согласно условиям будет больше.
valya написав:Обмен валюты только в рабочее время? Шото бракуется. В ощаде - пашет.
Всем "спасибо" за не ответы! У всех свои заботы. А шо до ответа - мой косяк, пролетело мимо глаз, на всю сумму почему-то добавилось 0,01 и естественно брак. Ставлю на 0,01 меньше, добавляется 0,01 и конвертится вся сумма! Дивный алгоритм
valya написав:Обмен валюты только в рабочее время? Шото бракуется. В ощаде - пашет.
Всем "спасибо" за не ответы! У всех свои заботы. А шо до ответа - мой косяк, пролетело мимо глаз, на всю сумму почему-то добавилось 0,01 и естественно брак. Ставлю на 0,01 меньше, добавляется 0,01 и конвертится вся сумма! Дивный алгоритм
Округление небось.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Подскажите пожалуйста. Заканчивается депозит долларовый. А у КДВ закончился срок действия. Пока нет возможности оформить новую. Если я оформлю виртуальную КДВ, депозит переведут на нее, с нее потом получить деньги возможно так же как и с физической карты, заказав деньги в Приват 24?
barborys написав:Подскажите пожалуйста. Заканчивается депозит долларовый. А у КДВ закончился срок действия. Пока нет возможности оформить новую. Если я оформлю виртуальную КДВ, депозит переведут на нее, с нее потом получить деньги возможно так же как и с физической карты, заказав деньги в Приват 24?
По диджитал-карте не подскажу, поскольку не использую их, но если срок действия вашей карты истек в феврале или истекает в марте-апреле, то приват официально заявил, что он срок действия таких карт пролонгировал на 90 дней. То есть как минимум до начала лета с вашей нынешней КДВ вы денежку снять сможете. Зы. Предвидя замечания по поводу того, что в официальном заявлении привата не было что лонгируются карты со сроком валидности до 29.02.2020, хочу заметить что этот вывод сделан из личного опыта - у меня как раз такая была уни-голд в $ и на прошлой неделе пришла смс от привата что ваша карта еще 90 дней рабочая.
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