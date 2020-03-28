Додано: Нед 29 бер, 2020 08:56

barborys написав: Подскажите пожалуйста. Заканчивается депозит долларовый. А у КДВ закончился срок действия. Пока нет возможности оформить новую. Если я оформлю виртуальную КДВ, депозит переведут на нее, с нее потом получить деньги возможно так же как и с физической карты, заказав деньги в Приват 24? Подскажите пожалуйста. Заканчивается депозит долларовый. А у КДВ закончился срок действия. Пока нет возможности оформить новую. Если я оформлю виртуальную КДВ, депозит переведут на нее, с нее потом получить деньги возможно так же как и с физической карты, заказав деньги в Приват 24?

По диджитал-карте не подскажу, поскольку не использую их, но если срок действия вашей карты истек в феврале или истекает в марте-апреле, то приват официально заявил, что он срок действия таких карт пролонгировал на 90 дней. То есть как минимум до начала лета с вашей нынешней КДВ вы денежку снять сможете.Зы. Предвидя замечания по поводу того, что в официальном заявлении привата не было что лонгируются карты со сроком валидности до 29.02.2020, хочу заметить что этот вывод сделан из личного опыта - у меня как раз такая была уни-голд в $ и на прошлой неделе пришла смс от привата что ваша карта еще 90 дней рабочая.