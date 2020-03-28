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  #<1 ... 85078508850985108511>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:17

  V2 написав:
  ruvex написав:Появилась снова акция стейков. Добавили ответы на вопросы.
Оф. правила не проверял.


З нового:
Чи належать операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг), до інтернет-транзакцій?

Ні.

Так до кінця акції поступово і відсіють тих, хто не має отримати кешшбек :evil:

Дивна якась акція. Було б зрозуміло, якщо б вона стосувалася або зарплатників, або тримачів кредиток. Проте перші зазвичай не мають інших доходів та можуть створити попит лише на гривневу готівку, та й то незначний. А другі, яких справді багато, можуть знімати готівку хіба що для купівлі долару на чорному ринку, бо решту можна оплачувати й так, безготівково, кредиткою. При цьому Приват заробить своїх 4%, хіба ж погано? Тож, незрозуміло, яка справжня мета цієї акції...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:20

Re: Приватбанк

Хіба й справді популяризувати безготівкову оплату?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:39

  ingtrans написав:
  Scholar написав:По телефону заказывали? В Приват24 даже отключили возможность сделать предзаказ валюты.
Я узнавал у менеджера именно 27 мерта (т.е. после вчера, которое было 26 марта) и получил ответ, что снять можно только с закончившегося депозита, причем именно с депозита, а не с карты, куда могут упасть деньги с депозита. При этом Приват-вклад депозитом, с которого можно снять деньги, не считается.

Нет, через пм. Она тоже ещё с прошлой недели говорила, чтобы включили пролонгацию, иначе программа не дает кассиру сделать выплату, а в четверг позвонила и сказала, что программу настроили и уже можно отменять пролонгацию и снимать с карт. так все и произошло
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 13:25

  clientage написав:
  MASolomko написав:Акция ушла в утиль. Много желающих оказалось?

Ну регистрация ж прошла. Теперь рисуют талбичку для отслеживания рез-ов


учитывая что премиальный фонд ограничен и рассчитан на явно меньшее количество призеров чем зарегистрировалось участников - какой смысл вообще туда влазить?
тем более что в официальных условиях я не нашел как будут определяться победители если народа подходящих под критерии согласно условиям будет больше.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:59

  valya написав:Обмен валюты только в рабочее время? Шото бракуется. В ощаде - пашет.

Всем "спасибо" за не ответы! У всех свои заботы.
А шо до ответа - мой косяк, пролетело мимо глаз, на всю сумму почему-то добавилось 0,01 и естественно брак. Ставлю на 0,01 меньше, добавляется 0,01 и конвертится вся сумма! Дивный алгоритм
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:05

  valya написав:
  valya написав:Обмен валюты только в рабочее время? Шото бракуется. В ощаде - пашет.

Всем "спасибо" за не ответы! У всех свои заботы.
А шо до ответа - мой косяк, пролетело мимо глаз, на всю сумму почему-то добавилось 0,01 и естественно брак. Ставлю на 0,01 меньше, добавляется 0,01 и конвертится вся сумма! Дивный алгоритм

Округление небось.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 08:45

Re: Приватбанк

Подскажите пожалуйста. Заканчивается депозит долларовый. А у КДВ закончился срок действия. Пока нет возможности оформить новую. Если я оформлю виртуальную КДВ, депозит переведут на нее, с нее потом получить деньги возможно так же как и с физической карты, заказав деньги в Приват 24?
barborys
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 08:56

  barborys написав:Подскажите пожалуйста. Заканчивается депозит долларовый. А у КДВ закончился срок действия. Пока нет возможности оформить новую. Если я оформлю виртуальную КДВ, депозит переведут на нее, с нее потом получить деньги возможно так же как и с физической карты, заказав деньги в Приват 24?

По диджитал-карте не подскажу, поскольку не использую их, но если срок действия вашей карты истек в феврале или истекает в марте-апреле, то приват официально заявил, что он срок действия таких карт пролонгировал на 90 дней. То есть как минимум до начала лета с вашей нынешней КДВ вы денежку снять сможете.
Зы. Предвидя замечания по поводу того, что в официальном заявлении привата не было что лонгируются карты со сроком валидности до 29.02.2020, хочу заметить что этот вывод сделан из личного опыта - у меня как раз такая была уни-голд в $ и на прошлой неделе пришла смс от привата что ваша карта еще 90 дней рабочая.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:15

а шо бывают вирт. кдв?
уни всегда
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:20

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:срок действия таких карт пролонгировал на 90 дней

Пришло письмо на емаил, что срок действия КДВ продлен. Но при отказе от пролонгации депозита, пишет, что нельзя выводить деньги на карту, которая закончилась.
  v57 написав:а шо бывают вирт. кдв?

При заказе виртуальной карты есть выбор кредитная или дебетная. При выборе дебетной, на карте написано КДВ.
barborys
 
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