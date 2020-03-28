Додано: Нед 29 бер, 2020 09:50

ingtrans написав: stryzhko написав: Не буває. Мова вище про digital карти. Не буває. Мова вище про digital карти.

Как будто digital не виртуальная, а физическая Тогда вообще непонятно, что такое виртуальная карта в ПБ. Фактически что интернет-карты, что digital не являются физическими и существуют только "виртуально". Как будто digital не виртуальная, а физическаяТогда вообще непонятно, что такое виртуальная карта в ПБ. Фактически что интернет-карты, что digital не являются физическими и существуют только "виртуально".

Тут вопрос а что такое виртуальные карты? Те что существуют в виртуальном пространстве? Ведь что есть виртуальность? Для МПС и для банка активная карта существует в виде различных цифровых кодов не зависимо есть под нее пластик или нет. А так за все время что я с приватом кроме собственно пластика сталкивался с:- виртуал экаунт - эмитировался во второй половине нулевых - имела бин только Маэстро (6762 46) - и если я не ошибаюсь выпускалась только в гривне - изначально открыть такую карту даже можно было не будучи клиентом привата ПОЛНОСТЬЮ ВИРТУАЛЬНО (пройдя не сложную регистрацию в п24 на телефон не имевшийся в их базе)! Знаю реальный кейс, когда один человек в Приват24 зарегил таким образом на свой второй телефон по имевшимся у него данным своего родственника и несколько лет пользовался такой картой принимая платежи без какой либо реальной идентификации клиента в банке!!! В итоге спустя несколько лет этот баг в системе убрали и родственника пришлось таки вести в приват для получения реального пластика. Последняя моя такая карта умрет в июле 2022 - вот их в принципе и правильнее всего называть - "виртуалками", поскольку у них это слово есть в названии;- инернет-карта - начала эмитироваться после виртуалок, выпускалась в тарифе по своему наполнению аналогичному уни - можно было выбирать МПС - Визу или МС - и заказать можно было и в гривне и в USD и в EUR - их мне кажется для избежания разночтений правильно называть - просто "интернетками"- Диджитал - появилась совсем недавно - и мне кажется их выпуск связан с ростом популярности аппл- и гугл- пээв - есть обеих МПС и можно я так понимаю заказать как в тарифном плане уни так и КДВ - вот пусть они и называются так в обиходе как "жижитал"