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  #<1 ... 8508850985108511>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:22

Re: Приватбанк

v57 написав:а шо бывают вирт. кдв?
уни всегда
Не буває. Мова вище про digital карти.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:26

Re: Приватбанк

  stryzhko написав:Не буває. Мова вище про digital карти.

Как будто digital не виртуальная, а физическая :) Тогда вообще непонятно, что такое виртуальная карта в ПБ. Фактически что интернет-карты, что digital не являются физическими и существуют только "виртуально".
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:35

Re: Приватбанк

ingtrans написав: Фактически что интернет-карты, что digital не являются физическими и существуют только "виртуально".

Звичайно. Але якщо користувач пише, що віртуальні завжди були універсальні, то напевно не в курсі, що давно додалася окрема категорія digital карт.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:44

Re: Приватбанк

  stryzhko написав:Але якщо користувач пише, що віртуальні завжди були універсальні, то напевно не в курсі, що давно додалася окрема категорія digital карт.

Пользователь мог и не знать, но зачем писать "не буває", когда бывают? Важно же не в название, а в сути. А то с таким же успехом можно написать, что и "виртуальных карт" не бывает, бывают "интернет-карты" и "digital карты". Так выше уже был спор о том, что валютные виртуальные бывают только КДВ.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:50

  ingtrans написав:
  stryzhko написав:Не буває. Мова вище про digital карти.

Как будто digital не виртуальная, а физическая :) Тогда вообще непонятно, что такое виртуальная карта в ПБ. Фактически что интернет-карты, что digital не являются физическими и существуют только "виртуально".

Тут вопрос а что такое виртуальные карты? Те что существуют в виртуальном пространстве? Ведь что есть виртуальность? Для МПС и для банка активная карта существует в виде различных цифровых кодов не зависимо есть под нее пластик или нет. А так за все время что я с приватом кроме собственно пластика сталкивался с:
- виртуал экаунт - эмитировался во второй половине нулевых - имела бин только Маэстро (6762 46) - и если я не ошибаюсь выпускалась только в гривне - изначально открыть такую карту даже можно было не будучи клиентом привата ПОЛНОСТЬЮ ВИРТУАЛЬНО (пройдя не сложную регистрацию в п24 на телефон не имевшийся в их базе)! Знаю реальный кейс, когда один человек в Приват24 зарегил таким образом на свой второй телефон по имевшимся у него данным своего родственника и несколько лет пользовался такой картой принимая платежи без какой либо реальной идентификации клиента в банке!!! В итоге спустя несколько лет этот баг в системе убрали и родственника пришлось таки вести в приват для получения реального пластика. Последняя моя такая карта умрет в июле 2022 - вот их в принципе и правильнее всего называть - "виртуалками", поскольку у них это слово есть в названии;
- инернет-карта - начала эмитироваться после виртуалок, выпускалась в тарифе по своему наполнению аналогичному уни - можно было выбирать МПС - Визу или МС - и заказать можно было и в гривне и в USD и в EUR - их мне кажется для избежания разночтений правильно называть - просто "интернетками"
- Диджитал - появилась совсем недавно - и мне кажется их выпуск связан с ростом популярности аппл- и гугл- пээв - есть обеих МПС и можно я так понимаю заказать как в тарифном плане уни так и КДВ - вот пусть они и называются так в обиходе как "жижитал" ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 09:56

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Тут вопрос а что такое виртуальные карты? Те что существуют в виртуальном пространстве? Ведь что есть виртуальность?

ИМХО, это уже что-то из философии и к банкам прамого отношения не имеет. В практическом контексте "виртуальная карта" - это карта, которая отсутствует в виде физического пластика. Если посмотреть информацию, имеющуюся на сайте ПБ, то и интернет-карту и digital карту называют виртуальными.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:12

Re: Приватбанк

  ingtrans написав:Если посмотреть информацию, имеющуюся на сайте ПБ, то и интернет-карту и digital карту называют виртуальными.

Ну если посмотреть совсем ВООБЩЕ - то их всех называют словом "карты". ИМХО "дъявол кроется в деталях", поэтому во избежаний разночтений и споров - как недавно случился у Вас с одним субъектом по поводу того что типа "виртуалки это только КДВ" - я считаю, что поскольку разные карты "без пластика" выпускались (и выпускаются) для разных целей - то общего названия "виртуалки" явно недостаточно - поскольку есть чисто "виртуалки", есть "интернетки" и есть "жижиталЪ". Тем более что по сути Приват сам их называет в похожей манере
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:22

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:общего названия "виртуалки" явно недостаточно - поскольку есть чисто "виртуалки", есть "интернетки" и есть "жижиталЪ"

Ну раз сам ПБ использует слово "виртуальные" в отношении как интернет-карт так и digital, то я в принципе не вижу особых проблем с использованием этого термина и пользователями. Но справедливости ради, когда ПБ только ввел карты digital, в Приват24 в меню заказа они проходили как "Виртуальная карта", а "Интернет-карта" шла отдельным пунктом, а потом в какой-то момент меню переименовали в "Digital карта". Может потому что и интернет-карта является виртуальной, а может по какой-то другой причине.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:25

бл, просто сказать- теперь можна и кдв
и всё :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:34

Re: Приватбанк

v57 написав:бл, просто сказать- теперь можна и кдв
и всё :)
Неможна. Потрібно розділяти інтернет і діджитал. От підуть зараз шукати інтернет КДВ карти, а їх там нема. І знову пару сторінок філософії
stryzhko
 
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