barborys написав:Заканчивается депозит долларовый. А у КДВ закончился срок действия. Пока нет возможности оформить новую.
Если Вы хотите получить деньги на данный момент, то тело депозита не должно упасть на карту. Делается всё в отделении.
barborys написав:Пока нет возможности оформить новую. Если я оформлю виртуальную КДВ, депозит переведут на нее, с нее потом получить деньги возможно так же как и с физической карты, заказав деньги в Приват 24?
Если депозит упадет на карту, то в долларах могут не отдать пока что. Сейчас в мобильной версии Приват24 есть возможность произвести перевыпуск карты удалённо на цифровую (digital). Работа с ней всё аналогично, даже а отделении можно перевыпустить на пластик )
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ingtrans написав:Как будто digital не виртуальная, а физическая
Если верить вот этому сообщению viewtopic.php?p=4920482#p4920482 то получается "жижитал" физически в виде пластика перевыпустить возможно. По "виртуалкам" и "интернеткам" это было невозможно в принципе.
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Flamingo, уже как в декабре 2019 года это делал успешно Например, челу надо оформить Уни, которой у него нет и влом идти в отделение, то оформил цифровую Уни и в отделении можно по желанию перевыпустить на пластик.
Даже больше скажу. Выпустил цифровую КдВ Visa и к её счёту привязал "бесплатную" КдВ Mastercard (обе рабочие). А с виртуальными и интернет-картами такое не пройдет.
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Flamingo написав:По "виртуалкам" и "интернеткам" это было невозможно в принципе.
Так, например, с виртуальных счетов и интернет-карт в банкоматах нельзя деньги снимать, а с Digital такая возможность есть, но это не делает Digital карту не виртуальной, если ее нет в пластике.
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Flamingo написав:Это через меню снятие без карты? А что с комисом в этом случае если использовать к примеру "жижитал"-КДВ?
Пишут
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но я для себя пока не придумал причин для оформления Digital, поэтому даже проверить не могу.
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