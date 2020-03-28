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  #<1 ... 8508850985108511
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:41

Re: Приватбанк

  barborys написав:Заканчивается депозит долларовый. А у КДВ закончился срок действия. Пока нет возможности оформить новую.
Если Вы хотите получить деньги на данный момент, то тело депозита не должно упасть на карту. Делается всё в отделении.

  barborys написав:Пока нет возможности оформить новую. Если я оформлю виртуальную КДВ, депозит переведут на нее, с нее потом получить деньги возможно так же как и с физической карты, заказав деньги в Приват 24?
Если депозит упадет на карту, то в долларах могут не отдать пока что. Сейчас в мобильной версии Приват24 есть возможность произвести перевыпуск карты удалённо на цифровую (digital). Работа с ней всё аналогично, даже а отделении можно перевыпустить на пластик )
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:05

  MASolomko написав:
  barborys написав:Заканчивается депозит долларовый. А у КДВ закончился срок действия. Пока нет возможности оформить новую.
Если Вы хотите получить деньги на данный момент, то тело депозита не должно упасть на карту. Делается всё в отделении.

У Вас немного устаревшая информация - все уже поменялось viewtopic.php?p=4919641#p4919641
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:10

Re: Приватбанк

  ingtrans написав:Как будто digital не виртуальная, а физическая :)
Если верить вот этому сообщению viewtopic.php?p=4920482#p4920482 то получается "жижитал" физически в виде пластика перевыпустить возможно. По "виртуалкам" и "интернеткам" это было невозможно в принципе.
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  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:19

Re: Приватбанк

Flamingo, уже как в декабре 2019 года это делал успешно ;) Например, челу надо оформить Уни, которой у него нет и влом идти в отделение, то оформил цифровую Уни и в отделении можно по желанию перевыпустить на пластик.

Даже больше скажу. Выпустил цифровую КдВ Visa и к её счёту привязал "бесплатную" КдВ Mastercard (обе рабочие). А с виртуальными и интернет-картами такое не пройдет.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:19

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:По "виртуалкам" и "интернеткам" это было невозможно в принципе.

Так, например, с виртуальных счетов и интернет-карт в банкоматах нельзя деньги снимать, а с Digital такая возможность есть, но это не делает Digital карту не виртуальной, если ее нет в пластике.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:37

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:Даже больше скажу. Выпустил цифровую КдВ Visa и к её счёту привязал "бесплатную" КдВ Mastercard (обе рабочие).
Ценное наблюдение. Спасибо!
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:40

Re: Приватбанк

  ingtrans написав:с виртуальных счетов и интернет-карт в банкоматах нельзя деньги снимать, а с Digital такая возможность есть
Это через меню снятие без карты? А что с комисом в этом случае если использовать к примеру "жижитал"-КДВ?
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:44

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Это через меню снятие без карты? А что с комисом в этом случае если использовать к примеру "жижитал"-КДВ?

Пишут
Зняття готівки в в будь-якому банкоматі ПриватБанку без комісій

но я для себя пока не придумал причин для оформления Digital, поэтому даже проверить не могу.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 16:46

Re: Приватбанк

У всех в MasterCard Rewards при обмене баллов пропали награды "сертификаты магазинов" в разделе до 10000 баллов?
При этом в самом каталоге http://rewards.mastercard.ua/catalog?pr ... po_100_grn они есть
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:00

  nik20100 написав:У всех в MasterCard Rewards при обмене баллов пропали награды "сертификаты магазинов" в разделе до 10000 баллов?
При этом в самом каталоге http://rewards.mastercard.ua/catalog?pr ... po_100_grn они есть


У всех банков, кроме Аваля. В апреле у Аваля тоже пропадёт.
Kevin
 
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