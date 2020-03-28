Да там и сами награды (вещи) пропали...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:07
Re: Приватбанк
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:23
Вещи - из-за коронавируса. Остались только сертификаты.
Вещи - у всех банков. Мелкие сертификаты остались только у Аваля.
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:49
Re: Приватбанк
подскажите карта универсальная, сэп в другой банк сколько будет стоить? 3грн?
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:51
Re: Приватбанк
Да, 3 грн, но есть варианты.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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