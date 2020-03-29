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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 бер, 2020 19:07
nik20100 написав:
У всех в MasterCard Rewards при обмене баллов пропали награды "сертификаты магазинов" в разделе до 10000 баллов?
Да там и сами награды (вещи) пропали...
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Charter
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:23
Charter написав: nik20100 написав:
У всех в MasterCard Rewards при обмене баллов пропали награды "сертификаты магазинов" в разделе до 10000 баллов?
Да там и сами награды (вещи) пропали...
Вещи - из-за коронавируса. Остались только сертификаты.
Вещи - у всех банков. Мелкие сертификаты остались только у Аваля.
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Kevin
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:49
подскажите карта универсальная, сэп в другой банк сколько будет стоить? 3грн?
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gonzo
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Додано: Нед 29 бер, 2020 19:51
gonzo написав:
подскажите карта универсальная, сэп в другой банк сколько будет стоить? 3грн?
Да, 3 грн, но есть варианты.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: Нед 29 бер, 2020 21:48
ingtrans написав: gonzo написав:
подскажите карта универсальная, сэп в другой банк сколько будет стоить? 3грн?
Да, 3 грн, но есть варианты.
какие? давно с привата ничего не отправлял
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gonzo
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Додано: Нед 29 бер, 2020 21:57
gonzo написав: ingtrans написав: gonzo написав:
подскажите карта универсальная, сэп в другой банк сколько будет стоить? 3грн?
Да, 3 грн, но есть варианты.
какие? давно с привата ничего не отправлял
За свои или за кредитные
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Нед 29 бер, 2020 23:05
а на практике можно как-то "переносить" "договор" оплаты частями
с одной существующей уни-карты (с кр.лимитом)
на другую существующую свою же уни-карту (но уже без кр.лимита)
Думаю что нельзя, но на всякий случай, думаю, спрошу.
- мало ли
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Alex2007
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Додано: Нед 29 бер, 2020 23:39
Kevin написав:
Вещи - из-за коронавируса.
Charter написав: nik20100 написав:
У всех в MasterCard Rewards при обмене баллов пропали награды "сертификаты магазинов" в разделе до 10000 баллов?
Да там и сами награды (вещи) пропали...
Остались только сертификаты.
Вещи - у всех банков. Мелкие сертификаты остались только у Аваля.
Який зв'язок? Укрпошта/Нова пошта працюють, Китай відкриває після карантину міста та заводи.
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V2
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