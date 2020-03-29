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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8509851085118512
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:07

Re: Приватбанк

  nik20100 написав:У всех в MasterCard Rewards при обмене баллов пропали награды "сертификаты магазинов" в разделе до 10000 баллов?

Да там и сами награды (вещи) пропали...
Charter
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:23

  Charter написав:
  nik20100 написав:У всех в MasterCard Rewards при обмене баллов пропали награды "сертификаты магазинов" в разделе до 10000 баллов?

Да там и сами награды (вещи) пропали...


Вещи - из-за коронавируса. Остались только сертификаты.
Вещи - у всех банков. Мелкие сертификаты остались только у Аваля.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:49

Re: Приватбанк

подскажите карта универсальная, сэп в другой банк сколько будет стоить? 3грн?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:51

Re: Приватбанк

  gonzo написав:подскажите карта универсальная, сэп в другой банк сколько будет стоить? 3грн?

Да, 3 грн, но есть варианты.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:48

  ingtrans написав:
  gonzo написав:подскажите карта универсальная, сэп в другой банк сколько будет стоить? 3грн?

Да, 3 грн, но есть варианты.

какие? давно с привата ничего не отправлял
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:57

  gonzo написав:
  ingtrans написав:
  gonzo написав:подскажите карта универсальная, сэп в другой банк сколько будет стоить? 3грн?

Да, 3 грн, но есть варианты.

какие? давно с привата ничего не отправлял

За свои или за кредитные
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:05

Re: Приватбанк

а на практике можно как-то "переносить" "договор" оплаты частями
с одной существующей уни-карты (с кр.лимитом)
на другую существующую свою же уни-карту (но уже без кр.лимита) :?:

Думаю что нельзя, но на всякий случай, думаю, спрошу. :) - мало ли
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 23:39

  Kevin написав:
  Charter написав:
  nik20100 написав:У всех в MasterCard Rewards при обмене баллов пропали награды "сертификаты магазинов" в разделе до 10000 баллов?

Да там и сами награды (вещи) пропали...


Вещи - из-за коронавируса. Остались только сертификаты.
Вещи - у всех банков. Мелкие сертификаты остались только у Аваля.



Який зв'язок? Укрпошта/Нова пошта працюють, Китай відкриває після карантину міста та заводи.
V2
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