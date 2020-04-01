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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:41
Re: Приватбанк
У Ощада, например, на моём депозитном договоре стоит красивая синяя мокрая печать! Но мой валютный депозит в Ощаде подошёл к концу и красивая синяя печать мне не помогла забрать доллары США - не отдали. А Приват отдал!
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:44
Ksenya_911, та не заморачивайтесь
у меня отакая уже есть, цвета морской волны )
ПС. Печати отменены уже года 2 как, а подпись обязательна. Но у бегемона уже лет 100 кка любой клиент при инициализации подписывает бамагу, шо он согласен на факсимиле и печати и подписи. И не в каждом то отд-и есть та печать
Востаннє редагувалось clientage в Чет 02 кві, 2020 16:44, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:44
Так Ощад гарантирует безвременно.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 16:47
Ні, це у кожному договорі у них окремо прописано, тому я і радив його почитати. При ініціалізації підписується лише заява-анкета на безумовне рабство.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:52
Re: Приватбанк
А почему Приват — это бегемот?))))
Додано: Чет 02 кві, 2020 17:21
Додано: Чет 02 кві, 2020 17:26
Это вопрос уже недавно задавался - вот версии:
Мои рефералки:
Додано: Чет 02 кві, 2020 18:12
Який шкандаль чинили шоб віддали?
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