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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8515851685178518
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:41

Re: Приватбанк

У Ощада, например, на моём депозитном договоре стоит красивая синяя мокрая печать! Но мой валютный депозит в Ощаде подошёл к концу и красивая синяя печать мне не помогла забрать доллары США - не отдали. А Приват отдал!
Ksenya_911
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:44

Ksenya_911, та не заморачивайтесь

у меня отакая уже есть, цвета морской волны :))

Зображення

ПС. Печати отменены уже года 2 как, а подпись обязательна. Но у бегемона уже лет 100 кка любой клиент при инициализации подписывает бамагу, шо он согласен на факсимиле и печати и подписи. И не в каждом то отд-и есть та печать :wink:
Востаннє редагувалось clientage в Чет 02 кві, 2020 16:44, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:44

  Ksenya_911 написав:У Ощада, например, на моём депозитном договоре стоит красивая синяя мокрая печать! Но мой валютный депозит в Ощаде подошёл к концу и красивая синяя печать мне не помогла забрать доллары США - не отдали. А Приват отдал!

Так Ощад гарантирует безвременно. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:47

  clientage написав:Но у бегемона уже лет 100 кка любой клиент при инициализации подписывает бамагу, шо он согласен на факсимиле и печати и подписи.

Ні, це у кожному договорі у них окремо прописано, тому я і радив його почитати. При ініціалізації підписується лише заява-анкета на безумовне рабство.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:52

Re: Приватбанк

А почему Приват — это бегемот?))))
Ksenya_911
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:21

  Ksenya_911 написав:А почему Приват — это бегемот?))))


Він великий і ні на кого не зважає! ;)
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:26

  Ksenya_911 написав:А почему Приват — это бегемот?))))

Это вопрос уже недавно задавался - вот версии:
  mustbe написав:Почему Приват - это бегемот ?


  ukrprom2014 написав:Логотип похож и черно зеленый

  clientage написав:Патамуша так сказал Дядя Саша :wink:

  Flamingo написав:Большой, неповоротливый, жрет много ;)
  Stringer написав:толстая кожа и ему все пофиг ;-)
  mustbe написав:Не, всё мимо.
Было что-то в конце нулевых с реальным зелёным бегемотиком.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:12

  Ksenya_911 написав:У Ощада, например, на моём депозитном договоре стоит красивая синяя мокрая печать! Но мой валютный депозит в Ощаде подошёл к концу и красивая синяя печать мне не помогла забрать доллары США - не отдали. А Приват отдал!

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