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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8518851985208521>
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 09:08

Гурман Инд.условия не попадают под выплату фонда.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 09:17

lubarec Чел торговался с Ощадом. Там такое катит. В Привате тоже может пройти такой флинт , но только чисто в теории. Це не бенино, вже не мае права на один телефонный звонок председателю правления при мегасумме.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 09:23

Re: Приватбанк

  Гурман написав:К примеру почти год назад в ощаде я выторговал процент по депо почти вдвое выше стандартного.


  lubarec написав:Гурман Инд.условия не попадают под выплату фонда.


Ощад взагалі не під фондом.
Жаль, що так і не підняли планку фонда, хоча розмови такі давно провадять. Зараз це би посприяло БС, бо наскільки пам'ятаю, більшість заощаджень, що належить меншості, понад фонд.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 11:49

Вот чего подумалось. А отсрочка по кредитным платежам в связи с карантином на оплату частями тоже распространяется? Если да, то как воспользоваться, чтобы с кредитки в минус не списали?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:53

  M-Audio написав:Вот чего подумалось. А отсрочка по кредитным платежам в связи с карантином на оплату частями тоже распространяется? Если да, то как воспользоваться, чтобы с кредитки в минус не списали?

Читайте гілку, немає ніякої відстрочки viewtopic.php?p=4913828#p4913828
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 14:13

  klug написав:
  M-Audio написав:Вот чего подумалось. А отсрочка по кредитным платежам в связи с карантином на оплату частями тоже распространяется? Если да, то как воспользоваться, чтобы с кредитки в минус не списали?

Читайте гілку, немає ніякої відстрочки viewtopic.php?p=4913828#p4913828

А ви самі читали? Там написано, що відстрочка є, але не звільяє від обов'язку сплати відсотків. За "оплатою частинами" відсоткова ставка відсутня, є тількі комісія і та мізерна.
Але я не можу просто взяти і не сплатити черговий платіж, тому що він автоматично списується з кредитної карти, і буде списаний з кредитних коштів з комісією, якщо я просто не внесу гроші. Тому питання і є в тому, як відстрокувати автоматичне списання коштів у відповідності до умов карантину.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:09

  M-Audio написав:
  klug написав:
  M-Audio написав:Вот чего подумалось. А отсрочка по кредитным платежам в связи с карантином на оплату частями тоже распространяется? Если да, то как воспользоваться, чтобы с кредитки в минус не списали?

Читайте гілку, немає ніякої відстрочки viewtopic.php?p=4913828#p4913828

А ви самі читали? Там написано, що відстрочка є, але не звільяє від обов'язку сплати відсотків. За "оплатою частинами" відсоткова ставка відсутня, є тількі комісія і та мізерна.
Але я не можу просто взяти і не сплатити черговий платіж, тому що він автоматично списується з кредитної карти, і буде списаний з кредитних коштів з комісією, якщо я просто не внесу гроші. Тому питання і є в тому, як відстрокувати автоматичне списання коштів у відповідності до умов карантину.

Я читав і вам раджу повторити. Відстрочки НЕМАЄ оплата кредитів має і далі продовжуватись згідно договору, заборонили нараховувати штрафи і пеню за прострочення платежу. У вашому випадку штрафи і так не передбачені, бо платіж списується автоматично, тому ОЧ це взагалі не стосується.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:22

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:як відстрокувати автоматичне списання коштів

Звучит точно так же как и: как остановить восход Солнца :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:39

Запросто: достаточно просто лететь на запад с соответствующей скоростью )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:42

я б сказал пятиться, но эт тоже относительно :)
НО, даже в этом случае СЛЕДУЮЩИЙ день(сутки) таки настанет :)
Прикольно, да ? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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