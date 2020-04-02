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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:48
klug написав: M-Audio написав:
Вот чего подумалось. А отсрочка по кредитным платежам в связи с карантином на оплату частями тоже распространяется?
У вашому випадку штрафи і так не передбачені, бо платіж списується автоматично, тому ОЧ це взагалі не стосується.
Оце вже інша справа. Дякую.
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