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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8518851985208521
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:48

  klug написав:
  M-Audio написав:Вот чего подумалось. А отсрочка по кредитным платежам в связи с карантином на оплату частями тоже распространяется?

У вашому випадку штрафи і так не передбачені, бо платіж списується автоматично, тому ОЧ це взагалі не стосується.

Оце вже інша справа. Дякую.
M-Audio
 
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  #<1 ... 8518851985208521
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