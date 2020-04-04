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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2020 15:23
Diman написав:
фуфел, как надо компенсировать комуналку все помнят с опыта Фидо-банка
И что есть предложения или только горькая слеза памяти?
п.с. За что купил, за то продал. Не интересно, проходим мимо.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 15:43
greenozon написав:
https://promos.privatbank.ua/ua/vesnyanyy-keshbek?
Переводы между родственниками считаются? В правилах, вроде бы, ничего не сказано, но...
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:03
Долярчик написав:
фуфел
Держите нас в курсе
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Додано: Суб 04 кві, 2020 23:58
А приват планирует вводить отсрочку расчетов по кредиткам, в честь пандемии?
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Додано: Нед 05 кві, 2020 12:37
Captain Obvious написав:
А приват планирует вводить отсрочку расчетов по кредиткам, в честь пандемии?
Зачем эму это нужно?
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Додано: Нед 05 кві, 2020 12:57
Уважаемые, подскажите пож-та, если пришел перевод монейграм в USD. Мне его выдадут в $ или по курсу в грн?
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