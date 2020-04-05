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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2020 15:23
Diman написав:
фуфел, как надо компенсировать комуналку все помнят с опыта Фидо-банка
И что есть предложения или только горькая слеза памяти?
п.с. За что купил, за то продал. Не интересно, проходим мимо.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 15:43
greenozon написав:
https://promos.privatbank.ua/ua/vesnyanyy-keshbek?
Переводы между родственниками считаются? В правилах, вроде бы, ничего не сказано, но...
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Додано: Суб 04 кві, 2020 16:03
Долярчик написав:
фуфел
Держите нас в курсе
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Додано: Суб 04 кві, 2020 23:58
А приват планирует вводить отсрочку расчетов по кредиткам, в честь пандемии?
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Captain Obvious
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Додано: Нед 05 кві, 2020 12:37
Captain Obvious написав:
А приват планирует вводить отсрочку расчетов по кредиткам, в честь пандемии?
Зачем эму это нужно?
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Додано: Нед 05 кві, 2020 12:57
Уважаемые, подскажите пож-та, если пришел перевод монейграм в USD. Мне его выдадут в $ или по курсу в грн?
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millencolin73
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Додано: Нед 05 кві, 2020 13:23
millencolin73 написав:
Уважаемые, подскажите пож-та, если пришел перевод монейграм в USD. Мне его выдадут в $ или по курсу в грн?
Якщо у вас є Приват24 - зарахуйте цей переказ самостійно.
можна в валюті, можна в грн - залижеть від ваших потреб.
Я завжди зараховую в валюті на карту типу КДВ
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greenozon
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Додано: Нед 05 кві, 2020 13:44
greenozon
Это я понимаю. Но я бы хотел наличным $. Это сейчас возможно?
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millencolin73
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Додано: Пон 06 кві, 2020 08:10
millencolin73 написав:
Но я бы хотел наличным $. Это сейчас возможно?
По идее возможно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Додано: Пон 06 кві, 2020 08:25
Diman написав:
фуфел, как надо компенсировать комуналку все помнят с опыта Фидо-банка
И что же именно Фсе помнят? Я, к примеру, очень хорошо компенсировался. К моим трем вкладам ( жена и дочь) не хватало моих коммунальных сумм, Жена у сотрудниц выпрашивала квитанции, я покупал копии квитанций в Нете, по 5 гривен. .. Дочь в Харьковском универе год проучилась на коммерческом+квартира+питание=проценты с 3-х вкладов по 35000
Я зарегился щас, мот, выиграю
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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