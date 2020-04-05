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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8519852085218522
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 15:23

  Diman написав:
  ruvex написав:Комуналка на ізі з Visa та ПриватБанком
з 1 квітня 2020 до 30 червня 2020
Компенсуємо ваші витрати на комунальні послуги в Приват24 на суму до 1 500 грн.
https://promos.privatbank.ua/ua/komunalka-na-izi
фуфел, как надо компенсировать комуналку все помнят с опыта Фидо-банка

И что есть предложения или только горькая слеза памяти?
п.с. За что купил, за то продал. Не интересно, проходим мимо.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 15:43

  greenozon написав:https://promos.privatbank.ua/ua/vesnyanyy-keshbek?

Переводы между родственниками считаются? В правилах, вроде бы, ничего не сказано, но...
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  Долярчик написав:фуфел


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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 23:58

Re: Приватбанк

А приват планирует вводить отсрочку расчетов по кредиткам, в честь пандемии?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:37

  Captain Obvious написав:А приват планирует вводить отсрочку расчетов по кредиткам, в честь пандемии?

Зачем эму это нужно?
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:57

moneygram

Уважаемые, подскажите пож-та, если пришел перевод монейграм в USD. Мне его выдадут в $ или по курсу в грн?
millencolin73
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:23

  millencolin73 написав:Уважаемые, подскажите пож-та, если пришел перевод монейграм в USD. Мне его выдадут в $ или по курсу в грн?


Якщо у вас є Приват24 - зарахуйте цей переказ самостійно.
можна в валюті, можна в грн - залижеть від ваших потреб.
Я завжди зараховую в валюті на карту типу КДВ
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:44

greenozon
Это я понимаю. Но я бы хотел наличным $. Это сейчас возможно?
millencolin73
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 08:10

Re: Приватбанк

  millencolin73 написав:Но я бы хотел наличным $. Это сейчас возможно?

По идее возможно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 08:25

Re: Приватбанк

  Diman написав:фуфел, как надо компенсировать комуналку все помнят с опыта Фидо-банка
И что же именно Фсе помнят? Я, к примеру, очень хорошо компенсировался. К моим трем вкладам ( жена и дочь) не хватало моих коммунальных сумм, Жена у сотрудниц выпрашивала квитанции, я покупал копии квитанций в Нете, по 5 гривен. .. Дочь в Харьковском универе год проучилась на коммерческом+квартира+питание=проценты с 3-х вкладов по 35000
Я зарегился щас, мот, выиграю :shock:
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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