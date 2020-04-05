RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8520852185228523
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:20

Такое ещё пришло:

https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... she-vytrat
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11022
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6703 раз.
Подякували: 2960 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:43

Зазвичай ПУМБа нормально видає валютні перекази. З Приматом це марудна справа, навіть у спокійні часи. Менше тисячі доларів не могли видати без передзамовлення.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2170
З нами з: 10.08.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:51

  millencolin73 написав:greenozon
Это я понимаю. Но я бы хотел наличным $. Это сейчас возможно?


можна і треба приймати перекази в валюті
але у вас як мінімум має бути валютна карта КДВ (є?) і Приват24 - щоб самостійно отримати переказ і замовити готівку на день+відділення - дуже зручно!


Доречі питання усім - які ще банки дозволяють через свій ІБ отримувати грошові перекази?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8070
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:58

Re: Приватбанк

Десь вище було, що приват продовжує на 3 міс термін дії карток. Так от замітив, що капнув євроцент з 7-єврового приватвкладу на протерміновану картку, так ні долучити до ПВ, ні зняти на цю ж картку не получається.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3314
З нами з: 19.04.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8520852185228523
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Aps, lubopytnaya, Vorlon, Кочевник, Фантом і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1481)
06.04.2020 18:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.