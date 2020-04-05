|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:20
Такое ещё пришло:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:43
Зазвичай ПУМБа нормально видає валютні перекази. З Приматом це марудна справа, навіть у спокійні часи. Менше тисячі доларів не могли видати без передзамовлення.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:51
можна і треба приймати перекази в валюті
але у вас як мінімум має бути валютна карта КДВ (є?) і Приват24 - щоб самостійно отримати переказ і замовити готівку на день+відділення - дуже зручно!
Доречі питання усім - які ще банки дозволяють через свій ІБ отримувати грошові перекази?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 06 кві, 2020 17:58
Re: Приватбанк
Десь вище було, що приват продовжує на 3 міс термін дії карток. Так от замітив, що капнув євроцент з 7-єврового приватвкладу на протерміновану картку, так ні долучити до ПВ, ні зняти на цю ж картку не получається.
Не так добре з грошима, як погано без них.
|