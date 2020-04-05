Додано: Пон 06 кві, 2020 17:58

Десь вище було, що приват продовжує на 3 міс термін дії карток. Так от замітив, що капнув євроцент з 7-єврового приватвкладу на протерміновану картку, так ні долучити до ПВ, ні зняти на цю ж картку не получається.

Не так добре з грошима, як погано без них.