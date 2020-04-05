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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8520852185228523
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:20

Такое ещё пришло:

https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... she-vytrat
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:43

Зазвичай ПУМБа нормально видає валютні перекази. З Приматом це марудна справа, навіть у спокійні часи. Менше тисячі доларів не могли видати без передзамовлення.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:51

  millencolin73 написав:greenozon
Это я понимаю. Но я бы хотел наличным $. Это сейчас возможно?


можна і треба приймати перекази в валюті
але у вас як мінімум має бути валютна карта КДВ (є?) і Приват24 - щоб самостійно отримати переказ і замовити готівку на день+відділення - дуже зручно!


Доречі питання усім - які ще банки дозволяють через свій ІБ отримувати грошові перекази?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:58

Re: Приватбанк

Десь вище було, що приват продовжує на 3 міс термін дії карток. Так от замітив, що капнув євроцент з 7-єврового приватвкладу на протерміновану картку, так ні долучити до ПВ, ні зняти на цю ж картку не получається.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:38

Re: Приватбанк

Ой+, продлили только картам КдВ. Работает с ограничениями, как видно)

Вы можете эту карту перевыпустить в Приват24 (в мобильном приложении точно) на цифровую карту. В этом случае все функции карты оживут ;) Практически все.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:54

MASolomko Та не дюже потрібна мені та карта, якраз КДВ, так мізер завалявся, але як виявив і глухо з нею.
За пораду дякую, може і попробую для тренінгу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:06

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:Ой+, продлили только картам КдВ.
Не только - мне продлили валютную Уни которая умерла (как я думал) в феврале, но теперь ожила. Правда вчера хотел на нее скинуть с приват-вклада болтавшиеся там несколько центов - а фигушки - п24 для этой операции данную карту просто не показывает. То есть странная лонгация какая-то у Привата получилась - в списке карт карта есть, но ни для каких операций ее не видно.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:19

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:но ни для каких операций ее не видно.

Мож какую птичку нуна восстановить в списке карт?
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:20

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:в списке карт карта есть, но ни для каких операций ее не видно

А флажок "Отображать в платежах" для нее стоит?
У меня Platinum закончилась в марте, но досих пор досупна как в списке карт, так и в платежах, даже несмотря на то, что новую я получил еще в начале марта.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:46

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:в списке карт карта есть, но ни для каких операций ее не видно

А флажок "Отображать в платежах" для нее стоит?
У меня Platinum закончилась в марте, но досих пор досупна как в списке карт, так и в платежах, даже несмотря на то, что новую я получил еще в начале марта.

Вот даже специально полез посмотреть "птички" (не лазил там уже пару лет точно). "Птички" стоят по всем картам и везде. Ну да ладно - мне не критично. последние центы отсюда уже ушли, а заводить сюда валюту намерений нет уже пару лет как. Так что как говорится пусть карта RIP :twisted:
Месяцем раньше - двумя позже - не принципиально ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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