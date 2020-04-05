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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:20
Такое ещё пришло:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:43
Зазвичай ПУМБа нормально видає валютні перекази. З Приматом це марудна справа, навіть у спокійні часи. Менше тисячі доларів не могли видати без передзамовлення.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:51
можна і треба приймати перекази в валюті
але у вас як мінімум має бути валютна карта КДВ (є?) і Приват24 - щоб самостійно отримати переказ і замовити готівку на день+відділення - дуже зручно!
Доречі питання усім - які ще банки дозволяють через свій ІБ отримувати грошові перекази?
+50грн !
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:58
Re: Приватбанк
Десь вище було, що приват продовжує на 3 міс термін дії карток. Так от замітив, що капнув євроцент з 7-єврового приватвкладу на протерміновану картку, так ні долучити до ПВ, ні зняти на цю ж картку не получається.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:38
Re: Приватбанк
Ой+, продлили только картам КдВ. Работает с ограничениями, как видно)
Вы можете эту карту перевыпустить в Приват24 (в мобильном приложении точно) на цифровую карту. В этом случае все функции карты оживут Практически все.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:54
MASolomko Та не дюже потрібна мені та карта, якраз КДВ, так мізер завалявся, але як виявив і глухо з нею.
За пораду дякую, може і попробую для тренінгу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 06 кві, 2020 22:06
Re: Приватбанк
Не только - мне продлили валютную Уни которая умерла (как я думал) в феврале, но теперь ожила. Правда вчера хотел на нее скинуть с приват-вклада болтавшиеся там несколько центов - а фигушки - п24 для этой операции данную карту просто не показывает. То есть странная лонгация какая-то у Привата получилась - в списке карт карта есть, но ни для каких операций ее не видно.
Мои рефералки:
Додано: Пон 06 кві, 2020 22:19
Re: Приватбанк
Мож какую птичку нуна восстановить в списке карт?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 06 кві, 2020 22:20
Re: Приватбанк
А флажок "Отображать в платежах" для нее стоит?
У меня Platinum закончилась в марте, но досих пор досупна как в списке карт, так и в платежах, даже несмотря на то, что новую я получил еще в начале марта.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 22:46
Вот даже специально полез посмотреть "птички" (не лазил там уже пару лет точно). "Птички" стоят по всем картам и везде. Ну да ладно - мне не критично. последние центы отсюда уже ушли, а заводить сюда валюту намерений нет уже пару лет как. Так что как говорится пусть карта RIP
Месяцем раньше - двумя позже - не принципиально
Мои рефералки:
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