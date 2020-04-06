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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 23:53
Подскажите, если в приложении другого банка (МОНО, ТАС, Альфа) пополнять карту с обычной Универсальной кредитки Привата (своими деньгами), то Приват берет комиссию за такие операции?
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:08
Як вам уже відповіли на гілці ТАСа - бере. Крім того, бере за усілякі хитрі "оплати" на кшталт ОЛХ, що направду виявляються переказами з картки на картку. Прихват не бере комісію лише за справжні торгові операції. Це стосується усіх його карток: Уні, КДВ, Інтернет, цифрових, аналогових, голд, алюміній, срібло, з полуничкою, котиком, собачкою і т.д.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:24
klug
Дякую!
Рідко користуюсь Приватом, зайшло трошки грошей, хочу одразу їх вивести, хай навіть з комісією 0,5%
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