RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8521852285238524
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:53

Подскажите, если в приложении другого банка (МОНО, ТАС, Альфа) пополнять карту с обычной Универсальной кредитки Привата (своими деньгами), то Приват берет комиссию за такие операции?
Rainbow
 
Повідомлень: 2774
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:08

  Rainbow написав:Подскажите, если в приложении другого банка (МОНО, ТАС, Альфа) пополнять карту с обычной Универсальной кредитки Привата (своими деньгами), то Приват берет комиссию за такие операции?

Як вам уже відповіли на гілці ТАСа - бере. Крім того, бере за усілякі хитрі "оплати" на кшталт ОЛХ, що направду виявляються переказами з картки на картку. Прихват не бере комісію лише за справжні торгові операції. Це стосується усіх його карток: Уні, КДВ, Інтернет, цифрових, аналогових, голд, алюміній, срібло, з полуничкою, котиком, собачкою і т.д.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4264
З нами з: 18.08.14
Подякував: 195 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:24

klug
Дякую!
Рідко користуюсь Приватом, зайшло трошки грошей, хочу одразу їх вивести, хай навіть з комісією 0,5%
Rainbow
 
Повідомлень: 2774
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:51

  Rainbow написав:klug
Дякую!
Рідко користуюсь Приватом, зайшло трошки грошей, хочу одразу їх вивести, хай навіть з комісією 0,5%

На Конкорд можна вивести безкоштовно, на ПУМБ за 1 грн, у інші банки за 3 грн, який сенс спонсорувати на 0,5%? Як саме вам уже відповів clientage.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4264
З нами з: 18.08.14
Подякував: 195 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:49

  klug написав:
  Rainbow написав:klug
Дякую!
Рідко користуюсь Приватом, зайшло трошки грошей, хочу одразу їх вивести, хай навіть з комісією 0,5%

На Конкорд можна вивести безкоштовно, на ПУМБ за 1 грн, у інші банки за 3 грн, який сенс спонсорувати на 0,5%? Як саме вам уже відповів clientage.

на ПУМБ у мене в двох останніх випадках було безкоштовно та зарахували миттєво
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2621
З нами з: 06.03.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:02

Про ПУМБ цікаво, як це зробити? :)
Rainbow
 
Повідомлень: 2774
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:26

  Rainbow написав:Про ПУМБ цікаво, як це зробити? :)

В приват 24 в платежі набираєте в пошуку компанії ПУМБ, обираєте ПУМБ поповнення карт/рахунків, вводите номер картки ПУМБа і далі
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2621
З нами з: 06.03.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:48

Re: Приватбанк

І як тут не погодитисьЗображення
Sin
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8521852285238524
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, sens, vpchelko і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18448)
07.04.2020 21:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.