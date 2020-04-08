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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 23:53
Подскажите, если в приложении другого банка (МОНО, ТАС, Альфа) пополнять карту с обычной Универсальной кредитки Привата (своими деньгами), то Приват берет комиссию за такие операции?
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:08
Як вам уже відповіли на гілці ТАСа - бере. Крім того, бере за усілякі хитрі "оплати" на кшталт ОЛХ, що направду виявляються переказами з картки на картку. Прихват не бере комісію лише за справжні торгові операції. Це стосується усіх його карток: Уні, КДВ, Інтернет, цифрових, аналогових, голд, алюміній, срібло, з полуничкою, котиком, собачкою і т.д.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:24
klug
Дякую!
Рідко користуюсь Приватом, зайшло трошки грошей, хочу одразу їх вивести, хай навіть з комісією 0,5%
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:51
На Конкорд можна вивести безкоштовно, на ПУМБ за 1 грн, у інші банки за 3 грн, який сенс спонсорувати на 0,5%? Як саме вам уже відповів clientage.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 07 кві, 2020 09:49
на ПУМБ у мене в двох останніх випадках було безкоштовно та зарахували миттєво
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Додано: Вів 07 кві, 2020 11:26
В приват 24 в платежі набираєте в пошуку компанії ПУМБ, обираєте ПУМБ поповнення карт/рахунків, вводите номер картки ПУМБа і далі
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Додано: Вів 07 кві, 2020 20:48
Re: Приватбанк
І як тут не погодитись
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:43
+50грн !
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Додано: Чет 09 кві, 2020 08:34
Недавно задавал вопрос на горячей линии (через Телеграм-бота). Утверждают, что, мол, "и для Универсальных продлили":
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