klug написав:На Конкорд можна вивести безкоштовно, на ПУМБ за 1 грн, у інші банки за 3 грн, який сенс спонсорувати на 0,5%? Як саме вам уже відповів clientage.
То дорого, краще ще й з кешбеком)) .
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:30
Re: Приватбанк
То дорого, краще ще й з кешбеком)) .
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:03
Re: Приватбанк
Відпишусь і я, видали доларо-депо по замовленню, всю сумму і вчасно.
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