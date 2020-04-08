klug написав:На Конкорд можна вивести безкоштовно, на ПУМБ за 1 грн, у інші банки за 3 грн, який сенс спонсорувати на 0,5%? Як саме вам уже відповів clientage.
То дорого, краще ще й з кешбеком)) .
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:30
Re: Приватбанк
То дорого, краще ще й з кешбеком)) .
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:03
Re: Приватбанк
Відпишусь і я, видали доларо-депо по замовленню, всю сумму і вчасно.
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:04
Звонил Приватбанк. Тётя зачитала текст по карте Универсальной, о преимуществах, и что можно покупать онлайн и в магазинах, внезапно. Спросила пользуюсь ли я картой, сказал, что пользуюсь оплатой частями. Говорит, что для поддержания КЛ в актуальном состоянии нужно хотя бы в месяц тратить 100 грн. Что это было я хз. Я сам недавно срезал себе лимит с 38к до 27к.
Додано: Чет 09 кві, 2020 16:38
Слід підтримати менеджерів що видали карту.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:06
Re: Приватбанк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:51
А що змінилося? Раніше ж потрібно було 100-ку лише для "повної активації", навіщо просити витрачати щомісячно?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 09 кві, 2020 17:55
А вот интересно, кто этот менеджер? Если тот, кто мне когда-то давно выдал первую кредитку (или даже кто мне золотую оформлял), то он вряд-ли до сих пор работает в банке. А именно этот пластик, который у меня сейчас, заказан на сайте и доставлен курьером без участия менеджеров.
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