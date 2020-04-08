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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8523852485258526>
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:30

Re: Приватбанк

klug написав:На Конкорд можна вивести безкоштовно, на ПУМБ за 1 грн, у інші банки за 3 грн, який сенс спонсорувати на 0,5%? Як саме вам уже відповів clientage.

То дорого, краще ще й з кешбеком)) .
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:03

Re: Приватбанк

Відпишусь і я, видали доларо-депо по замовленню, всю сумму і вчасно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:04

Звонил Приватбанк.:shock: Тётя зачитала текст по карте Универсальной, о преимуществах, и что можно покупать онлайн и в магазинах, внезапно. Спросила пользуюсь ли я картой, сказал, что пользуюсь оплатой частями. Говорит, что для поддержания КЛ в актуальном состоянии нужно хотя бы в месяц тратить 100 грн. :lol: Что это было я хз. Я сам недавно срезал себе лимит с 38к до 27к.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:38

  Striker написав:Звонил Приватбанк.:shock: Тётя зачитала текст по карте Универсальной, о преимуществах, и что можно покупать онлайн и в магазинах, внезапно. Спросила пользуюсь ли я картой, сказал, что пользуюсь оплатой частями. Говорит, что для поддержания КЛ в актуальном состоянии нужно хотя бы в месяц тратить 100 грн. :lol: Что это было я хз. Я сам недавно срезал себе лимит с 38к до 27к.

Слід підтримати менеджерів що видали карту. :)
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:06

Re: Приватбанк

  Striker написав:Что это было

тетя решила заработать себе на прогрессивку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:51

  clientage написав:
  Striker написав:Что это было

тетя решила заработать себе на прогрессивку :)

А що змінилося? Раніше ж потрібно було 100-ку лише для "повної активації", навіщо просити витрачати щомісячно?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:Звонил Приватбанк.:shock: Тётя зачитала текст по карте Универсальной, о преимуществах, и что можно покупать онлайн и в магазинах, внезапно. Спросила пользуюсь ли я картой, сказал, что пользуюсь оплатой частями. Говорит, что для поддержания КЛ в актуальном состоянии нужно хотя бы в месяц тратить 100 грн. :lol: Что это было я хз. Я сам недавно срезал себе лимит с 38к до 27к.

Слід підтримати менеджерів що видали карту. :)

А вот интересно, кто этот менеджер? Если тот, кто мне когда-то давно выдал первую кредитку (или даже кто мне золотую оформлял), то он вряд-ли до сих пор работает в банке. А именно этот пластик, который у меня сейчас, заказан на сайте и доставлен курьером без участия менеджеров.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:04

  M-Audio написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:Звонил Приватбанк.:shock: Тётя зачитала текст по карте Универсальной, о преимуществах, и что можно покупать онлайн и в магазинах, внезапно. Спросила пользуюсь ли я картой, сказал, что пользуюсь оплатой частями. Говорит, что для поддержания КЛ в актуальном состоянии нужно хотя бы в месяц тратить 100 грн. :lol: Что это было я хз. Я сам недавно срезал себе лимит с 38к до 27к.

Слід підтримати менеджерів що видали карту. :)

А вот интересно, кто этот менеджер? Если тот, кто мне когда-то давно выдал первую кредитку (или даже кто мне золотую оформлял), то он вряд-ли до сих пор работает в банке. А именно этот пластик, который у меня сейчас, заказан на сайте и доставлен курьером без участия менеджеров.
но это вовсе не значит, что за вас никто в банке не отвечает. Да за выпуск карты он ничего не получил, но за активность карты видимо получит
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  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:05

  klug написав:
  clientage написав:
  Striker написав:Что это было

тетя решила заработать себе на прогрессивку :)

А що змінилося? Раніше ж потрібно було 100-ку лише для "повної активації", навіщо просити витрачати щомісячно?

Ну у нас же нет приватовских методичек для их сотрудников. Наверняка там есть бонусы как за выпуск так и за поддержание карты активной
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:15

  Flamingo написав:так и за поддержание карты активной

Виглядає дуже щедро: і для Прихвата, і взагалі.
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klug
 
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