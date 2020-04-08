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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:30
klug написав:На Конкорд можна вивести безкоштовно, на ПУМБ за 1 грн, у інші банки за 3 грн, який сенс спонсорувати на 0,5%? Як саме вам уже відповів clientage.
То дорого, краще ще й з кешбеком)) .
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Додано: Чет 09 кві, 2020 13:03
Відпишусь і я, видали доларо-депо по замовленню, всю сумму і вчасно.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 14:04
Звонил Приватбанк.
Тётя зачитала текст по карте Универсальной, о преимуществах, и что можно покупать онлайн и в магазинах, внезапно. Спросила пользуюсь ли я картой, сказал, что пользуюсь оплатой частями. Говорит, что для поддержания КЛ в актуальном состоянии нужно хотя бы в месяц тратить 100 грн.
Что это было я хз. Я сам недавно срезал себе лимит с 38к до 27к.
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Striker
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Додано: Чет 09 кві, 2020 16:38
Striker написав:
Звонил Приватбанк.
Тётя зачитала текст по карте Универсальной, о преимуществах, и что можно покупать онлайн и в магазинах, внезапно. Спросила пользуюсь ли я картой, сказал, что пользуюсь оплатой частями. Говорит, что для поддержания КЛ в актуальном состоянии нужно хотя бы в месяц тратить 100 грн.
Что это было я хз. Я сам недавно срезал себе лимит с 38к до 27к.
Слід підтримати менеджерів що видали карту.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 09 кві, 2020 17:06
Striker написав:
Что это было
тетя решила заработать себе на прогрессивку
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 09 кві, 2020 17:51
clientage написав: Striker написав:
Что это было
тетя решила заработать себе на прогрессивку
А що змінилося? Раніше ж потрібно було 100-ку лише для "повної активації", навіщо просити витрачати щомісячно?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 17:55
Квесторе_поверніться написав: Striker написав:
Звонил Приватбанк.
Тётя зачитала текст по карте Универсальной, о преимуществах, и что можно покупать онлайн и в магазинах, внезапно. Спросила пользуюсь ли я картой, сказал, что пользуюсь оплатой частями. Говорит, что для поддержания КЛ в актуальном состоянии нужно хотя бы в месяц тратить 100 грн.
Что это было я хз. Я сам недавно срезал себе лимит с 38к до 27к.
Слід підтримати менеджерів що видали карту.
А вот интересно, кто этот менеджер? Если тот, кто мне когда-то давно выдал первую кредитку (или даже кто мне золотую оформлял), то он вряд-ли до сих пор работает в банке. А именно этот пластик, который у меня сейчас, заказан на сайте и доставлен курьером без участия менеджеров.
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M-Audio
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Додано: Чет 09 кві, 2020 19:04
M-Audio написав: Квесторе_поверніться написав: Striker написав:
Звонил Приватбанк.
Тётя зачитала текст по карте Универсальной, о преимуществах, и что можно покупать онлайн и в магазинах, внезапно. Спросила пользуюсь ли я картой, сказал, что пользуюсь оплатой частями. Говорит, что для поддержания КЛ в актуальном состоянии нужно хотя бы в месяц тратить 100 грн.
Что это было я хз. Я сам недавно срезал себе лимит с 38к до 27к.
Слід підтримати менеджерів що видали карту.
А вот интересно, кто этот менеджер? Если тот, кто мне когда-то давно выдал первую кредитку (или даже кто мне золотую оформлял), то он вряд-ли до сих пор работает в банке. А именно этот пластик, который у меня сейчас, заказан на сайте и доставлен курьером без участия менеджеров.
но это вовсе не значит, что за вас никто в банке не отвечает. Да за выпуск карты он ничего не получил, но за активность карты видимо получит
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Додано: Чет 09 кві, 2020 19:05
klug написав: clientage написав: Striker написав:
Что это было
тетя решила заработать себе на прогрессивку
А що змінилося? Раніше ж потрібно було 100-ку лише для "повної активації", навіщо просити витрачати щомісячно?
Ну у нас же нет приватовских методичек для их сотрудников. Наверняка там есть бонусы как за выпуск так и за поддержание карты активной
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Додано: Чет 09 кві, 2020 19:15
Flamingo написав:
так и за поддержание карты активной
Виглядає дуже щедро: і для Прихвата, і взагалі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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