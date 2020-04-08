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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8523852485258526
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:37

  klug написав:
  Flamingo написав:так и за поддержание карты активной

Виглядає дуже щедро: і для Прихвата, і взагалі.

Не думаю что там речь о щедрости. Ведь у привата не всеипостроено на бонусах, но еще и на планах. Не выполнил план - получишь минимум
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:50

Недавно менял КДВ на визу, т к мне банкоматі ОЩАДа ближе с их новіми купюрами.
Менеджер просмотрел мое досье и сделал себе план - увеличил КЛ на 1000 грн .
Дешево и сердито , всем хорошо. Планы есть и будут, дурость со времен гороха в привате.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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  #<1 ... 8523852485258526
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