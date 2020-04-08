Додано: Чет 09 кві, 2020 19:50

Недавно менял КДВ на визу, т к мне банкоматі ОЩАДа ближе с их новіми купюрами.

Менеджер просмотрел мое досье и сделал себе план - увеличил КЛ на 1000 грн .

Дешево и сердито , всем хорошо. Планы есть и будут, дурость со времен гороха в привате.