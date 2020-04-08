Не думаю что там речь о щедрости. Ведь у привата не всеипостроено на бонусах, но еще и на планах. Не выполнил план - получишь минимум
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 19:37
Не думаю что там речь о щедрости. Ведь у привата не всеипостроено на бонусах, но еще и на планах. Не выполнил план - получишь минимум
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Додано: Чет 09 кві, 2020 19:50
Недавно менял КДВ на визу, т к мне банкоматі ОЩАДа ближе с их новіми купюрами.
Менеджер просмотрел мое досье и сделал себе план - увеличил КЛ на 1000 грн .
Дешево и сердито , всем хорошо. Планы есть и будут, дурость со времен гороха в привате.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:52
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:11
Скажите, какой сейчас существует лимит на снятие наличных с зарплатной карты другого банка в банкомате Привата? 1000 грн каждые 3 часа? Или 10 тыс грн., вставляя карту 10 раз?
Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:30
Банкоматы привата по чужим картам не различают зарплатная она, кредитная или еще какая. Есть главный критерий по МПС - виза или мастер. По визе за раз дает максимум 2000 грн., по мастеру 1000. По количеству подходов могут быть варианты. С визы буквально в прошлом месяце я снимал 10000 за пять подходов подряд. И можно было снимать еще, но больше не надо было. По мастеру в прошлом году надо было снять 15000, но после тринадцатого снятия по тысяче АТМ написал, что банкомат это устройство для снятия небольших сумм и дальше выдавать деньги не стал.
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