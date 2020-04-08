Не думаю что там речь о щедрости. Ведь у привата не всеипостроено на бонусах, но еще и на планах. Не выполнил план - получишь минимум
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Додано: Чет 09 кві, 2020 19:37
Не думаю что там речь о щедрости. Ведь у привата не всеипостроено на бонусах, но еще и на планах. Не выполнил план - получишь минимум
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Додано: Чет 09 кві, 2020 19:50
Недавно менял КДВ на визу, т к мне банкоматі ОЩАДа ближе с их новіми купюрами.
Менеджер просмотрел мое досье и сделал себе план - увеличил КЛ на 1000 грн .
Дешево и сердито , всем хорошо. Планы есть и будут, дурость со времен гороха в привате.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:52
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:11
Скажите, какой сейчас существует лимит на снятие наличных с зарплатной карты другого банка в банкомате Привата? 1000 грн каждые 3 часа? Или 10 тыс грн., вставляя карту 10 раз?
Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:30
Банкоматы привата по чужим картам не различают зарплатная она, кредитная или еще какая. Есть главный критерий по МПС - виза или мастер. По визе за раз дает максимум 2000 грн., по мастеру 1000. По количеству подходов могут быть варианты. С визы буквально в прошлом месяце я снимал 10000 за пять подходов подряд. И можно было снимать еще, но больше не надо было. По мастеру в прошлом году надо было снять 15000, но после тринадцатого снятия по тысяче АТМ написал, что банкомат это устройство для снятия небольших сумм и дальше выдавать деньги не стал.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 08:41
artlife Снимал с ВИЗЫ в Ощадовском по 2к - бесконечное число раз в один день. все регулируется только настройками карт счета. КДВ в банкоматах Украины - без комисс.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 11 кві, 2020 08:56
Думаю вы не правы и все зависит от настроек банкомата. Мне оба ощадовских, что стоят в отделении после трех снятий по 2к дают отлуп с любых виз (пумб, фарс, алла). Так что настройки картсчета тут явно не при чем. Но в принципе вопрос то был чисто по банкоматам привата... А приват всегда по чужим картам лимиты устанавливает не на картсчет а на номер карты
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Додано: Суб 11 кві, 2020 09:15
Re: Приватбанк
А по своїм? Якщо 2 карти на одному рахунку, то дасть зняти по 20тис за раз з кожної? Чи лише з одної?
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