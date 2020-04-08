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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8524852585268527>
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:37

  klug написав:
  Flamingo написав:так и за поддержание карты активной

Виглядає дуже щедро: і для Прихвата, і взагалі.

Не думаю что там речь о щедрости. Ведь у привата не всеипостроено на бонусах, но еще и на планах. Не выполнил план - получишь минимум
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:50

Недавно менял КДВ на визу, т к мне банкоматі ОЩАДа ближе с их новіми купюрами.
Менеджер просмотрел мое досье и сделал себе план - увеличил КЛ на 1000 грн .
Дешево и сердито , всем хорошо. Планы есть и будут, дурость со времен гороха в привате.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:52

ПриватБанк відмовився від обов’язкових чеків у POS-терміналах
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:11

Скажите, какой сейчас существует лимит на снятие наличных с зарплатной карты другого банка в банкомате Привата? 1000 грн каждые 3 часа? Или 10 тыс грн., вставляя карту 10 раз?
artlife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:30

  artlife написав:Скажите, какой сейчас существует лимит на снятие наличных с зарплатной карты другого банка в банкомате Привата? 1000 грн каждые 3 часа? Или 10 тыс грн., вставляя карту 10 раз?

Банкоматы привата по чужим картам не различают зарплатная она, кредитная или еще какая. Есть главный критерий по МПС - виза или мастер. По визе за раз дает максимум 2000 грн., по мастеру 1000. По количеству подходов могут быть варианты. С визы буквально в прошлом месяце я снимал 10000 за пять подходов подряд. И можно было снимать еще, но больше не надо было. По мастеру в прошлом году надо было снять 15000, но после тринадцатого снятия по тысяче АТМ написал, что банкомат это устройство для снятия небольших сумм и дальше выдавать деньги не стал.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:44

Flamingo, Спасибо!
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 08:41

artlife Снимал с ВИЗЫ в Ощадовском по 2к - бесконечное число раз в один день. все регулируется только настройками карт счета. КДВ в банкоматах Украины - без комисс.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 08:56

  Goodman написав:artlife Снимал с ВИЗЫ в Ощадовском по 2к - бесконечное число раз в один день. все регулируется только настройками карт счета. КДВ в банкоматах Украины - без комисс.
Думаю вы не правы и все зависит от настроек банкомата. Мне оба ощадовских, что стоят в отделении после трех снятий по 2к дают отлуп с любых виз (пумб, фарс, алла). Так что настройки картсчета тут явно не при чем. Но в принципе вопрос то был чисто по банкоматам привата... А приват всегда по чужим картам лимиты устанавливает не на картсчет а на номер карты
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:15

Re: Приватбанк

Flamingo написав: А приват всегда по чужим картам лимиты устанавливает не на картсчет а на номер карты

А по своїм? Якщо 2 карти на одному рахунку, то дасть зняти по 20тис за раз з кожної? Чи лише з одної?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:49

  stryzhko написав:
Flamingo написав: А приват всегда по чужим картам лимиты устанавливает не на картсчет а на номер карты

А по своїм? Якщо 2 карти на одному рахунку, то дасть зняти по 20тис за раз з кожної? Чи лише з одної?

В тому році Приват давав, хоч перед тим КЦ заперечував це.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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