Декілька людей тут на форумі (і моя дружина колись) після того як на пару місяців засовували подалі кредитку, отримували за відновлення зв'язку 5% кешбеку до 300 грн. грязними. Оце було щедро.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 18:24
Декілька людей тут на форумі (і моя дружина колись) після того як на пару місяців засовували подалі кредитку, отримували за відновлення зв'язку 5% кешбеку до 300 грн. грязними. Оце було щедро.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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