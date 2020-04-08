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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8524852585268527
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:24

  klug написав:
  Flamingo написав:так и за поддержание карты активной

Виглядає дуже щедро: і для Прихвата, і взагалі.


Декілька людей тут на форумі (і моя дружина колись) після того як на пару місяців засовували подалі кредитку, отримували за відновлення зв'язку 5% кешбеку до 300 грн. грязними. Оце було щедро.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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