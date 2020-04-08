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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8524852585268527
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:24

  klug написав:
  Flamingo написав:так и за поддержание карты активной

Виглядає дуже щедро: і для Прихвата, і взагалі.


Декілька людей тут на форумі (і моя дружина колись) після того як на пару місяців засовували подалі кредитку, отримували за відновлення зв'язку 5% кешбеку до 300 грн. грязними. Оце було щедро.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:20

  Ой+ написав:
  klug написав:
  Flamingo написав:так и за поддержание карты активной

Виглядає дуже щедро: і для Прихвата, і взагалі.


Декілька людей тут на форумі (і моя дружина колись) після того як на пару місяців засовували подалі кредитку, отримували за відновлення зв'язку 5% кешбеку до 300 грн. грязними. Оце було щедро.

Ви розумієте різницю між тим, щоб одноразово дати можливість (не факт, що нею скористаються) клієнту отримати кілька гривень і тим, щоб щомісячно доплачувати клерку за тисячі виданих ним активних карток? Ви розумієте, що це взагалі неспівставні витрати? Вважаю, що ваше порівняння недоречне. Загалом, теорія Flamingo про плани виглядає більш правдоподібною, шкода, що немає кому її підтвердити або спростувати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:23

Re: Приватбанк

  klug написав:щомісячно доплачувати клерку за тисячі виданих ним активних карток?


Мене цікавлять приватівські щедрості з боку клієнта. Та і щодо тисяч карток на 1 клерка перебільшення. 22 млн. на 22 тис. працівників, а ще купа агентів. Більша частина карток це КДВ, соціальні-пенсійні використовуються для зйому готівки. Активних кредиток відсили декілька сотень на пересічного менеджера.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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