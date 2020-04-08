Декілька людей тут на форумі (і моя дружина колись) після того як на пару місяців засовували подалі кредитку, отримували за відновлення зв'язку 5% кешбеку до 300 грн. грязними. Оце було щедро.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 кві, 2020 18:24
Декілька людей тут на форумі (і моя дружина колись) після того як на пару місяців засовували подалі кредитку, отримували за відновлення зв'язку 5% кешбеку до 300 грн. грязними. Оце було щедро.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 11 кві, 2020 19:20
Ви розумієте різницю між тим, щоб одноразово дати можливість (не факт, що нею скористаються) клієнту отримати кілька гривень і тим, щоб щомісячно доплачувати клерку за тисячі виданих ним активних карток? Ви розумієте, що це взагалі неспівставні витрати? Вважаю, що ваше порівняння недоречне. Загалом, теорія Flamingo про плани виглядає більш правдоподібною, шкода, що немає кому її підтвердити або спростувати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 12 кві, 2020 13:23
Re: Приватбанк
Мене цікавлять приватівські щедрості з боку клієнта. Та і щодо тисяч карток на 1 клерка перебільшення. 22 млн. на 22 тис. працівників, а ще купа агентів. Більша частина карток це КДВ, соціальні-пенсійні використовуються для зйому готівки. Активних кредиток відсили декілька сотень на пересічного менеджера.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 12 кві, 2020 19:22
В общем, мой дворовой приватовский банкомат с неприватовской зарплатной карты виза выдал по 2 тыс в сумме 15 тыс. и сказал на этом хватит, до встречи через 3 часа. Новыми неинфицированными тысячными купюрами.
Додано: Нед 12 кві, 2020 19:47
Додано: Нед 12 кві, 2020 20:12
Какой банк посоветуете для получения пенсии
Чтоб счета можно без комиссии оплачивать и переводить деньги на другие банки Украины без комиссии? Ну и снять наличку в чужих банкоматах с минимальной комиссией
Приват утомил своей жадностью
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 12 кві, 2020 21:31
Трёшку гришек жаль? Тогда Альфа,там и 30 килогришек эквивалентом по миру в месяц как надо,но она для умных.
«Альфа-групп» миллиардеров Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева передаст годовую прибыль компании А1 на борьбу с коронавирусом. Сумма в 1 млрд рублей поступит в распоряжение оперативного штаба по контролю ситуации с заболеванием РФ
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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