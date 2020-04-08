RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8524852585268527
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:24

  klug написав:
  Flamingo написав:так и за поддержание карты активной

Виглядає дуже щедро: і для Прихвата, і взагалі.


Декілька людей тут на форумі (і моя дружина колись) після того як на пару місяців засовували подалі кредитку, отримували за відновлення зв'язку 5% кешбеку до 300 грн. грязними. Оце було щедро.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3324
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:20

  Ой+ написав:
  klug написав:
  Flamingo написав:так и за поддержание карты активной

Виглядає дуже щедро: і для Прихвата, і взагалі.


Декілька людей тут на форумі (і моя дружина колись) після того як на пару місяців засовували подалі кредитку, отримували за відновлення зв'язку 5% кешбеку до 300 грн. грязними. Оце було щедро.

Ви розумієте різницю між тим, щоб одноразово дати можливість (не факт, що нею скористаються) клієнту отримати кілька гривень і тим, щоб щомісячно доплачувати клерку за тисячі виданих ним активних карток? Ви розумієте, що це взагалі неспівставні витрати? Вважаю, що ваше порівняння недоречне. Загалом, теорія Flamingo про плани виглядає більш правдоподібною, шкода, що немає кому її підтвердити або спростувати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4295
З нами з: 18.08.14
Подякував: 195 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:23

Re: Приватбанк

  klug написав:щомісячно доплачувати клерку за тисячі виданих ним активних карток?


Мене цікавлять приватівські щедрості з боку клієнта. Та і щодо тисяч карток на 1 клерка перебільшення. 22 млн. на 22 тис. працівників, а ще купа агентів. Більша частина карток це КДВ, соціальні-пенсійні використовуються для зйому готівки. Активних кредиток відсили декілька сотень на пересічного менеджера.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3324
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:22

  Flamingo написав:
  Goodman написав:artlife Снимал с ВИЗЫ в Ощадовском по 2к - бесконечное число раз в один день. все регулируется только настройками карт счета. КДВ в банкоматах Украины - без комисс.
Думаю вы не правы и все зависит от настроек банкомата. Мне оба ощадовских, что стоят в отделении после трех снятий по 2к дают отлуп с любых виз (пумб, фарс, алла). Так что настройки картсчета тут явно не при чем. Но в принципе вопрос то был чисто по банкоматам привата... А приват всегда по чужим картам лимиты устанавливает не на картсчет а на номер карты

В общем, мой дворовой приватовский банкомат с неприватовской зарплатной карты виза выдал по 2 тыс в сумме 15 тыс. и сказал на этом хватит, до встречи через 3 часа. Новыми неинфицированными тысячными купюрами. :D
artlife
 
Повідомлень: 336
З нами з: 07.10.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:47

  velvet написав:
  Rainbow написав:Про ПУМБ цікаво, як це зробити? :)

В приват 24 в платежі набираєте в пошуку компанії ПУМБ, обираєте ПУМБ поповнення карт/рахунків, вводите номер картки ПУМБа і далі

Дійсно працює, без комісії, навіть підтягує ПІБ отримувача.
Дякую!
Rainbow
 
Повідомлень: 2781
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:12

Какой банк посоветуете для получения пенсии
Чтоб счета можно без комиссии оплачивать и переводить деньги на другие банки Украины без комиссии? Ну и снять наличку в чужих банкоматах с минимальной комиссией
Приват утомил своей жадностью
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8616
З нами з: 18.06.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:31

  Ukrainian написав:Какой банк посоветуете для получения пенсии
Чтоб счета можно без комиссии оплачивать и переводить деньги на другие банки Украины без комиссии? Ну и снять наличку в чужих банкоматах с минимальной комиссией
Приват утомил своей жадностью

Трёшку гришек жаль? Тогда Альфа,там и 30 килогришек эквивалентом по миру в месяц как надо,но она для умных.

«Альфа-групп» миллиардеров Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева передаст годовую прибыль компании А1 на борьбу с коронавирусом. Сумма в 1 млрд рублей поступит в распоряжение оперативного штаба по контролю ситуации с заболеванием РФ
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4122
З нами з: 03.12.14
Подякував: 561 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 05:00

Если сделать перевод через П24 в гривнах на чужую долларовую карту Привата, деньги конвертируются и лягут на карту или платеж не пройдет ?
designarm
 
Повідомлень: 77
З нами з: 10.10.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8524852585268527
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.