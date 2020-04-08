Додано: Нед 12 кві, 2020 20:12

Какой банк посоветуете для получения пенсии

Чтоб счета можно без комиссии оплачивать и переводить деньги на другие банки Украины без комиссии? Ну и снять наличку в чужих банкоматах с минимальной комиссией

Приват утомил своей жадностью

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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