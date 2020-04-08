Искатель написав:Напишу свой опыт, возможно, кому-то будет полезен.
С некоторых пор пристрастился оплачивать коммуналку через NEXT картой Weekend ТАСа. 2% чистыми кэшбэк - красота. И вот понадобилось мне сделать очередной платеж. Возможно, не проснулся с утра, но по ошибке инициировал платеж не через NEXT, а через старый (основной) Приват24. Спасло только то, что на Вике было денег как раз под этот платеж (не кредитная). Приват24 ругнулся "Платіж забраковано". Заблокировал два раза по 1 грн на Вике (посмотрим, когда разблокируют). Зачем два, непонятно. И ... это спасло меня от комиссии почти 50 грн на ровном месте. Но что интересно. То, что в самом Приват24 светилась только комиссия 1 грн - то такое. Но если раньше в таких случаях выдавало "При оплате чужими картами - комиссия 2,7%", то теперь в Привате, очевидно, решили "Пусть сами учат тарифы!", и предупреждающую надпись убрали. И ... вишенка на торте: в СМС-ке с кодом подтверждения от ТАСа запрос был четко на нужную сумму(+1 грн). А комиссия списывалась бы отдельно!
Те, кто используют этот кейс и платят кредитными... будьте осторожны, не путайте старый Приват24 и новый (NEXT). Можно на ровном месте "скупиться".
А вы обычно когда оплачиваете коммуналку, авторизуетесь в NEXT, и там у вас привязана карта ТАСа, или платите не авторизуясь, и каждый раз вводите номер карты?
Искатель написав:Напишу свой опыт, возможно, кому-то будет полезен.
С некоторых пор пристрастился оплачивать коммуналку через NEXT картой Weekend ТАСа. 2% чистыми кэшбэк - красота. И вот понадобилось мне сделать очередной платеж. Возможно, не проснулся с утра, но по ошибке инициировал платеж не через NEXT, а через старый (основной) Приват24. Спасло только то, что на Вике было денег как раз под этот платеж (не кредитная). Приват24 ругнулся "Платіж забраковано". Заблокировал два раза по 1 грн на Вике (посмотрим, когда разблокируют). Зачем два, непонятно. И ... это спасло меня от комиссии почти 50 грн на ровном месте. Но что интересно. То, что в самом Приват24 светилась только комиссия 1 грн - то такое. Но если раньше в таких случаях выдавало "При оплате чужими картами - комиссия 2,7%", то теперь в Привате, очевидно, решили "Пусть сами учат тарифы!", и предупреждающую надпись убрали. И ... вишенка на торте: в СМС-ке с кодом подтверждения от ТАСа запрос был четко на нужную сумму(+1 грн). А комиссия списывалась бы отдельно!
Те, кто используют этот кейс и платят кредитными... будьте осторожны, не путайте старый Приват24 и новый (NEXT). Можно на ровном месте "скупиться".
5% чистими за комуналку, а не 2%, ото красота. Теж плачу чужою карткою через некст приват 24, інколи логінюсь, інколи ні. Комісія завжди або 3 або 1 грн. (частіше 1)
Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
Искатель написав:Напишу свой опыт, возможно, кому-то будет полезен.
С некоторых пор пристрастился оплачивать коммуналку через NEXT картой Weekend ТАСа. 2% чистыми кэшбэк - красота. И вот понадобилось мне сделать очередной платеж. Возможно, не проснулся с утра, но по ошибке инициировал платеж не через NEXT, а через старый (основной) Приват24. Спасло только то, что на Вике было денег как раз под этот платеж (не кредитная). Приват24 ругнулся "Платіж забраковано". Заблокировал два раза по 1 грн на Вике (посмотрим, когда разблокируют). Зачем два, непонятно. И ... это спасло меня от комиссии почти 50 грн на ровном месте. Но что интересно. То, что в самом Приват24 светилась только комиссия 1 грн - то такое. Но если раньше в таких случаях выдавало "При оплате чужими картами - комиссия 2,7%", то теперь в Привате, очевидно, решили "Пусть сами учат тарифы!", и предупреждающую надпись убрали. И ... вишенка на торте: в СМС-ке с кодом подтверждения от ТАСа запрос был четко на нужную сумму(+1 грн). А комиссия списывалась бы отдельно!
Те, кто используют этот кейс и платят кредитными... будьте осторожны, не путайте старый Приват24 и новый (NEXT). Можно на ровном месте "скупиться".
А вы обычно когда оплачиваете коммуналку, авторизуетесь в NEXT, и там у вас привязана карта ТАСа, или платите не авторизуясь, и каждый раз вводите номер карты?
Нет, не ввожу каждый раз. У меня карта ТАСа привязана. В NEXT тоже не авторизуюсь, захожу сначала в старый Приват24, потом жму кнопку "Перейти в бета-версию".
Кстати, мелкие суммы (где кэшбэк не перекрывает комиссию за платеж в Привате) плачу по старинке через Monobank, а крупные - от 250-300 грн за платеж - уже как описывал.