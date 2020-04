Форуми / Народні рейтинги: Банки,

#<1 ... 8525852685278528 Додано: Пон 13 кві, 2020 11:09 Искатель написав: Напишу свой опыт, возможно, кому-то будет полезен.



С некоторых пор пристрастился оплачивать коммуналку через NEXT картой Weekend ТАСа.

2% чистыми кэшбэк - красота.

И вот понадобилось мне сделать очередной платеж. Возможно, не проснулся с утра, но по ошибке инициировал платеж не через NEXT, а через старый (основной) Приват24.

Спасло только то, что на Вике было денег как раз под этот платеж (не кредитная). Приват24 ругнулся "Платіж забраковано". Заблокировал два раза по 1 грн на Вике (посмотрим, когда разблокируют). Зачем два, непонятно. И ... это спасло меня от комиссии почти 50 грн на ровном месте.

Но что интересно. То, что в самом Приват24 светилась только комиссия 1 грн - то такое. Но если раньше в таких случаях выдавало "При оплате чужими картами - комиссия 2,7%", то теперь в Привате, очевидно, решили "Пусть сами учат тарифы!", и предупреждающую надпись убрали.

И ... вишенка на торте: в СМС-ке с кодом подтверждения от ТАСа запрос был четко на нужную сумму(+1 грн). А комиссия списывалась бы отдельно!



А вы обычно когда оплачиваете коммуналку, авторизуетесь в NEXT, и там у вас привязана карта ТАСа, или платите не авторизуясь, и каждый раз вводите номер карты? А вы обычно когда оплачиваете коммуналку, авторизуетесь в NEXT, и там у вас привязана карта ТАСа, или платите не авторизуясь, и каждый раз вводите номер карты? Ferlakur Повідомлень: 3327 З нами з: 14.10.08 Подякував: 200 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 кві, 2020 21:54 Re: Приватбанк designarm написав: Если сделать перевод через П24 в гривнах на чужую долларовую карту Привата, деньги конвертируются и лягут на карту или платеж не пройдет ? Мені колись перераховували навпаки, з приватівської доларової на мою гривневу, кошти отримав. Тому все можливо



А вы обычно когда оплачиваете коммуналку, авторизуетесь в NEXT, и там у вас привязана карта ТАСа, или платите не авторизуясь, и каждый раз вводите номер карты? А вы обычно когда оплачиваете коммуналку, авторизуетесь в NEXT, и там у вас привязана карта ТАСа, или платите не авторизуясь, и каждый раз вводите номер карты?

Нет, не ввожу каждый раз. У меня карта ТАСа привязана. В NEXT тоже не авторизуюсь, захожу сначала в старый Приват24, потом жму кнопку "Перейти в бета-версию".



