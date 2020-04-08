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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8525852685278528
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:09

  Искатель написав:Напишу свой опыт, возможно, кому-то будет полезен.

С некоторых пор пристрастился оплачивать коммуналку через NEXT картой Weekend ТАСа.
2% чистыми кэшбэк - красота.
И вот понадобилось мне сделать очередной платеж. Возможно, не проснулся с утра, но по ошибке инициировал платеж не через NEXT, а через старый (основной) Приват24.
Спасло только то, что на Вике было денег как раз под этот платеж (не кредитная). Приват24 ругнулся "Платіж забраковано". Заблокировал два раза по 1 грн на Вике (посмотрим, когда разблокируют). Зачем два, непонятно. И ... это спасло меня от комиссии почти 50 грн на ровном месте.
Но что интересно. То, что в самом Приват24 светилась только комиссия 1 грн - то такое. Но если раньше в таких случаях выдавало "При оплате чужими картами - комиссия 2,7%", то теперь в Привате, очевидно, решили "Пусть сами учат тарифы!", и предупреждающую надпись убрали.
И ... вишенка на торте: в СМС-ке с кодом подтверждения от ТАСа запрос был четко на нужную сумму(+1 грн). А комиссия списывалась бы отдельно!

Те, кто используют этот кейс и платят кредитными... будьте осторожны, не путайте старый Приват24 и новый (NEXT). Можно на ровном месте "скупиться".


А вы обычно когда оплачиваете коммуналку, авторизуетесь в NEXT, и там у вас привязана карта ТАСа, или платите не авторизуясь, и каждый раз вводите номер карты?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:54

Re: Приватбанк

designarm написав:Если сделать перевод через П24 в гривнах на чужую долларовую карту Привата, деньги конвертируются и лягут на карту или платеж не пройдет ?
Мені колись перераховували навпаки, з приватівської доларової на мою гривневу, кошти отримав. Тому все можливо

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Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:58

Re: Приватбанк

Искатель написав:Напишу свой опыт, возможно, кому-то будет полезен.

С некоторых пор пристрастился оплачивать коммуналку через NEXT картой Weekend ТАСа.
2% чистыми кэшбэк - красота.
И вот понадобилось мне сделать очередной платеж. Возможно, не проснулся с утра, но по ошибке инициировал платеж не через NEXT, а через старый (основной) Приват24.
Спасло только то, что на Вике было денег как раз под этот платеж (не кредитная). Приват24 ругнулся "Платіж забраковано". Заблокировал два раза по 1 грн на Вике (посмотрим, когда разблокируют). Зачем два, непонятно. И ... это спасло меня от комиссии почти 50 грн на ровном месте.
Но что интересно. То, что в самом Приват24 светилась только комиссия 1 грн - то такое. Но если раньше в таких случаях выдавало "При оплате чужими картами - комиссия 2,7%", то теперь в Привате, очевидно, решили "Пусть сами учат тарифы!", и предупреждающую надпись убрали.
И ... вишенка на торте: в СМС-ке с кодом подтверждения от ТАСа запрос был четко на нужную сумму(+1 грн). А комиссия списывалась бы отдельно!

Те, кто используют этот кейс и платят кредитными... будьте осторожны, не путайте старый Приват24 и новый (NEXT). Можно на ровном месте "скупиться".
5% чистими за комуналку, а не 2%, ото красота. Теж плачу чужою карткою через некст приват 24, інколи логінюсь, інколи ні. Комісія завжди або 3 або 1 грн. (частіше 1)

Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 80
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:45

  Ferlakur написав:
  Искатель написав:Напишу свой опыт, возможно, кому-то будет полезен.

С некоторых пор пристрастился оплачивать коммуналку через NEXT картой Weekend ТАСа.
2% чистыми кэшбэк - красота.
И вот понадобилось мне сделать очередной платеж. Возможно, не проснулся с утра, но по ошибке инициировал платеж не через NEXT, а через старый (основной) Приват24.
Спасло только то, что на Вике было денег как раз под этот платеж (не кредитная). Приват24 ругнулся "Платіж забраковано". Заблокировал два раза по 1 грн на Вике (посмотрим, когда разблокируют). Зачем два, непонятно. И ... это спасло меня от комиссии почти 50 грн на ровном месте.
Но что интересно. То, что в самом Приват24 светилась только комиссия 1 грн - то такое. Но если раньше в таких случаях выдавало "При оплате чужими картами - комиссия 2,7%", то теперь в Привате, очевидно, решили "Пусть сами учат тарифы!", и предупреждающую надпись убрали.
И ... вишенка на торте: в СМС-ке с кодом подтверждения от ТАСа запрос был четко на нужную сумму(+1 грн). А комиссия списывалась бы отдельно!

Те, кто используют этот кейс и платят кредитными... будьте осторожны, не путайте старый Приват24 и новый (NEXT). Можно на ровном месте "скупиться".


А вы обычно когда оплачиваете коммуналку, авторизуетесь в NEXT, и там у вас привязана карта ТАСа, или платите не авторизуясь, и каждый раз вводите номер карты?

Нет, не ввожу каждый раз. У меня карта ТАСа привязана. В NEXT тоже не авторизуюсь, захожу сначала в старый Приват24, потом жму кнопку "Перейти в бета-версию".

Кстати, мелкие суммы (где кэшбэк не перекрывает комиссию за платеж в Привате) плачу по старинке через Monobank, а крупные - от 250-300 грн за платеж - уже как описывал.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:47

  Rimlyanin1 написав:
Искатель написав:Напишу свой опыт, возможно, кому-то будет полезен.

С некоторых пор пристрастился оплачивать коммуналку через NEXT картой Weekend ТАСа.
2% чистыми кэшбэк - красота.
И вот понадобилось мне сделать очередной платеж. Возможно, не проснулся с утра, но по ошибке инициировал платеж не через NEXT, а через старый (основной) Приват24.
Спасло только то, что на Вике было денег как раз под этот платеж (не кредитная). Приват24 ругнулся "Платіж забраковано". Заблокировал два раза по 1 грн на Вике (посмотрим, когда разблокируют). Зачем два, непонятно. И ... это спасло меня от комиссии почти 50 грн на ровном месте.
Но что интересно. То, что в самом Приват24 светилась только комиссия 1 грн - то такое. Но если раньше в таких случаях выдавало "При оплате чужими картами - комиссия 2,7%", то теперь в Привате, очевидно, решили "Пусть сами учат тарифы!", и предупреждающую надпись убрали.
И ... вишенка на торте: в СМС-ке с кодом подтверждения от ТАСа запрос был четко на нужную сумму(+1 грн). А комиссия списывалась бы отдельно!

Те, кто используют этот кейс и платят кредитными... будьте осторожны, не путайте старый Приват24 и новый (NEXT). Можно на ровном месте "скупиться".
5% чистими за комуналку, а не 2%, ото красота. Теж плачу чужою карткою через некст приват 24, інколи логінюсь, інколи ні. Комісія завжди або 3 або 1 грн. (частіше 1)

Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk

Намекаете на "Ньюкард" от Укрсиба? Когда-то думал, что ушел навечно из этого банка... А Вы меня теперь туда толкаете :)
Но насколько я понял, эта акция - 5% на коммуналку - там только на 1 год?
Вообще, надо будет изучить тарифы...
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