Искатель написав: Напишу свой опыт, возможно, кому-то будет полезен.



С некоторых пор пристрастился оплачивать коммуналку через NEXT картой Weekend ТАСа.

2% чистыми кэшбэк - красота.

И вот понадобилось мне сделать очередной платеж. Возможно, не проснулся с утра, но по ошибке инициировал платеж не через NEXT, а через старый (основной) Приват24.

Спасло только то, что на Вике было денег как раз под этот платеж (не кредитная). Приват24 ругнулся "Платіж забраковано". Заблокировал два раза по 1 грн на Вике (посмотрим, когда разблокируют). Зачем два, непонятно. И ... это спасло меня от комиссии почти 50 грн на ровном месте.

Но что интересно. То, что в самом Приват24 светилась только комиссия 1 грн - то такое. Но если раньше в таких случаях выдавало "При оплате чужими картами - комиссия 2,7%", то теперь в Привате, очевидно, решили "Пусть сами учат тарифы!", и предупреждающую надпись убрали.

И ... вишенка на торте: в СМС-ке с кодом подтверждения от ТАСа запрос был четко на нужную сумму(+1 грн). А комиссия списывалась бы отдельно!



Те, кто используют этот кейс и платят кредитными... будьте осторожны, не путайте старый Приват24 и новый (NEXT). Можно на ровном месте "скупиться".