RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8525852685278528
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:09

  Искатель написав:Напишу свой опыт, возможно, кому-то будет полезен.

С некоторых пор пристрастился оплачивать коммуналку через NEXT картой Weekend ТАСа.
2% чистыми кэшбэк - красота.
И вот понадобилось мне сделать очередной платеж. Возможно, не проснулся с утра, но по ошибке инициировал платеж не через NEXT, а через старый (основной) Приват24.
Спасло только то, что на Вике было денег как раз под этот платеж (не кредитная). Приват24 ругнулся "Платіж забраковано". Заблокировал два раза по 1 грн на Вике (посмотрим, когда разблокируют). Зачем два, непонятно. И ... это спасло меня от комиссии почти 50 грн на ровном месте.
Но что интересно. То, что в самом Приват24 светилась только комиссия 1 грн - то такое. Но если раньше в таких случаях выдавало "При оплате чужими картами - комиссия 2,7%", то теперь в Привате, очевидно, решили "Пусть сами учат тарифы!", и предупреждающую надпись убрали.
И ... вишенка на торте: в СМС-ке с кодом подтверждения от ТАСа запрос был четко на нужную сумму(+1 грн). А комиссия списывалась бы отдельно!

Те, кто используют этот кейс и платят кредитными... будьте осторожны, не путайте старый Приват24 и новый (NEXT). Можно на ровном месте "скупиться".


А вы обычно когда оплачиваете коммуналку, авторизуетесь в NEXT, и там у вас привязана карта ТАСа, или платите не авторизуясь, и каждый раз вводите номер карты?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3327
З нами з: 14.10.08
Подякував: 200 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:54

Re: Приватбанк

designarm написав:Если сделать перевод через П24 в гривнах на чужую долларовую карту Привата, деньги конвертируются и лягут на карту или платеж не пройдет ?
Мені колись перераховували навпаки, з приватівської доларової на мою гривневу, кошти отримав. Тому все можливо

Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 80
З нами з: 26.01.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:58

Re: Приватбанк

Искатель написав:Напишу свой опыт, возможно, кому-то будет полезен.

С некоторых пор пристрастился оплачивать коммуналку через NEXT картой Weekend ТАСа.
2% чистыми кэшбэк - красота.
И вот понадобилось мне сделать очередной платеж. Возможно, не проснулся с утра, но по ошибке инициировал платеж не через NEXT, а через старый (основной) Приват24.
Спасло только то, что на Вике было денег как раз под этот платеж (не кредитная). Приват24 ругнулся "Платіж забраковано". Заблокировал два раза по 1 грн на Вике (посмотрим, когда разблокируют). Зачем два, непонятно. И ... это спасло меня от комиссии почти 50 грн на ровном месте.
Но что интересно. То, что в самом Приват24 светилась только комиссия 1 грн - то такое. Но если раньше в таких случаях выдавало "При оплате чужими картами - комиссия 2,7%", то теперь в Привате, очевидно, решили "Пусть сами учат тарифы!", и предупреждающую надпись убрали.
И ... вишенка на торте: в СМС-ке с кодом подтверждения от ТАСа запрос был четко на нужную сумму(+1 грн). А комиссия списывалась бы отдельно!

Те, кто используют этот кейс и платят кредитными... будьте осторожны, не путайте старый Приват24 и новый (NEXT). Можно на ровном месте "скупиться".
5% чистими за комуналку, а не 2%, ото красота. Теж плачу чужою карткою через некст приват 24, інколи логінюсь, інколи ні. Комісія завжди або 3 або 1 грн. (частіше 1)

Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 80
З нами з: 26.01.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:45

  Ferlakur написав:
  Искатель написав:Напишу свой опыт, возможно, кому-то будет полезен.

С некоторых пор пристрастился оплачивать коммуналку через NEXT картой Weekend ТАСа.
2% чистыми кэшбэк - красота.
И вот понадобилось мне сделать очередной платеж. Возможно, не проснулся с утра, но по ошибке инициировал платеж не через NEXT, а через старый (основной) Приват24.
Спасло только то, что на Вике было денег как раз под этот платеж (не кредитная). Приват24 ругнулся "Платіж забраковано". Заблокировал два раза по 1 грн на Вике (посмотрим, когда разблокируют). Зачем два, непонятно. И ... это спасло меня от комиссии почти 50 грн на ровном месте.
Но что интересно. То, что в самом Приват24 светилась только комиссия 1 грн - то такое. Но если раньше в таких случаях выдавало "При оплате чужими картами - комиссия 2,7%", то теперь в Привате, очевидно, решили "Пусть сами учат тарифы!", и предупреждающую надпись убрали.
И ... вишенка на торте: в СМС-ке с кодом подтверждения от ТАСа запрос был четко на нужную сумму(+1 грн). А комиссия списывалась бы отдельно!

Те, кто используют этот кейс и платят кредитными... будьте осторожны, не путайте старый Приват24 и новый (NEXT). Можно на ровном месте "скупиться".


А вы обычно когда оплачиваете коммуналку, авторизуетесь в NEXT, и там у вас привязана карта ТАСа, или платите не авторизуясь, и каждый раз вводите номер карты?

Нет, не ввожу каждый раз. У меня карта ТАСа привязана. В NEXT тоже не авторизуюсь, захожу сначала в старый Приват24, потом жму кнопку "Перейти в бета-версию".

Кстати, мелкие суммы (где кэшбэк не перекрывает комиссию за платеж в Привате) плачу по старинке через Monobank, а крупные - от 250-300 грн за платеж - уже как описывал.
Искатель
 
Повідомлень: 3570
З нами з: 22.02.16
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:47

  Rimlyanin1 написав:
Искатель написав:Напишу свой опыт, возможно, кому-то будет полезен.

С некоторых пор пристрастился оплачивать коммуналку через NEXT картой Weekend ТАСа.
2% чистыми кэшбэк - красота.
И вот понадобилось мне сделать очередной платеж. Возможно, не проснулся с утра, но по ошибке инициировал платеж не через NEXT, а через старый (основной) Приват24.
Спасло только то, что на Вике было денег как раз под этот платеж (не кредитная). Приват24 ругнулся "Платіж забраковано". Заблокировал два раза по 1 грн на Вике (посмотрим, когда разблокируют). Зачем два, непонятно. И ... это спасло меня от комиссии почти 50 грн на ровном месте.
Но что интересно. То, что в самом Приват24 светилась только комиссия 1 грн - то такое. Но если раньше в таких случаях выдавало "При оплате чужими картами - комиссия 2,7%", то теперь в Привате, очевидно, решили "Пусть сами учат тарифы!", и предупреждающую надпись убрали.
И ... вишенка на торте: в СМС-ке с кодом подтверждения от ТАСа запрос был четко на нужную сумму(+1 грн). А комиссия списывалась бы отдельно!

Те, кто используют этот кейс и платят кредитными... будьте осторожны, не путайте старый Приват24 и новый (NEXT). Можно на ровном месте "скупиться".
5% чистими за комуналку, а не 2%, ото красота. Теж плачу чужою карткою через некст приват 24, інколи логінюсь, інколи ні. Комісія завжди або 3 або 1 грн. (частіше 1)

Надіслано від мого ATU-L31, використовуючи Tapatalk

Намекаете на "Ньюкард" от Укрсиба? Когда-то думал, что ушел навечно из этого банка... А Вы меня теперь туда толкаете :)
Но насколько я понял, эта акция - 5% на коммуналку - там только на 1 год?
Вообще, надо будет изучить тарифы...
Искатель
 
Повідомлень: 3570
З нами з: 22.02.16
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:20

тут недавно....

Недавно Приват преподнес очередное покращення - по запросу печать чека в терминалах при покупках.
Всегда берите чеки, чтобы не было вопросов - куда ходили? что купили? почему магазин не близжайший?
Короче - будьте мудры , будьте здоровы и всем благ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3464
З нами з: 23.11.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:35

Доброе утро! Прошу по возможности ответить, кто знает. У мамы-пенсионера есть карта Универсальная и пенсионная, обе голд (голд был (впарен) оформлен, когда мама работала). Возможно ли отказаться от голд-статуса, чтобы с пенсионера не снимало оплату за голд-клуб? В отделении нужно будет перевыпустить обе карты на нормальные? Спасибо.
archvile
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 08.06.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:38

archvile положите на месяц депозит и все станет бесплатно. Так проще , чем маме которая на самоизоляции посещать рассадник инфекции.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3464
З нами з: 23.11.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:47

Re: Приватбанк

archvile, доброго утра)

Чтобы выйти из GOLD-клуба, необходимо закрыть все счета, к которым привязаны "золотые" платёжные карты, и вместе с ними привязанные к данным счетам карты.

И только после производить оформление обычных платёжных карт.

Поскольку мама имеет пенсионную GOLD, то всю эту операцию стоит проделать сразу после получения пенсии.

Если интересен сценарий для удаленного решения вопроса (обойдется платным оформление карты), то пишите в личку.

  Goodman написав:archvile положите на месяц депозит и все станет бесплатно...
Только от 50к грн (в общей сумме по всем депозитам).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1870
З нами з: 08.03.18
Подякував: 117 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8525852685278528
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, wig і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.