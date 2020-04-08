RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8526852785288529
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:01

Странно, что никто не вынес в эту ветку.
В последние несколько дней, у народа массово не санкционировано, без подтверждения смс, без учета лимитов на оплату в интернете списываются деньги с карт, по 500 грн с интервалом в 10-15 секунд, пока карта не уйдет в ноль в пользу "Розваги. zMoney_GP, KYIV"
Банк жалобы тупо игнорит. На сайте минфин отзывы просто завалены жалобами на эту ситуацию.
Kalgan
 
Повідомлень: 233
З нами з: 02.01.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:18

  Kalgan написав:Странно, что никто не вынес в эту ветку.
В последние несколько дней, у народа массово не санкционировано, без подтверждения смс, без учета лимитов на оплату в интернете списываются деньги с карт, по 500 грн с интервалом в 10-15 секунд, пока карта не уйдет в ноль в пользу "Розваги. zMoney_GP, KYIV"
Банк жалобы тупо игнорит. На сайте минфин отзывы просто завалены жалобами на эту ситуацию.

Не все светят св коды
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4127
З нами з: 03.12.14
Подякував: 563 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:28

  Мизантрóп написав:Не все светят св коды

Думаете все пострадавшие попали на какой-то фишинговый сайт ?
А СБ привата не смущает 10-15 транзакций на одинаковую сумму одному получателю с интервалом 10-15 секунд ??? С последующей кучей жалоб на мошенничество.
Хоть бы вывели ту контору из доверенных, что б хотя бы лимиты действовали и смс подтверждение применялось :evil:
Kalgan
 
Повідомлень: 233
З нами з: 02.01.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:33

Судя по описанию на МинФине - оплата через интернет-эквайринг ГуглПей.
Т.е. либо карту привязали в чужую учётку гугл-пей, либо получили доступ к учётке гугл хозяина.
Это не исключает утечки данных из Привата

Вот ещё целую тему нагуглил:
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5247502
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11067
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6720 раз.
Подякували: 2972 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 8526852785288529
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: balance, Kalgan, ramaz, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.