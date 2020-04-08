Странно, что никто не вынес в эту ветку. В последние несколько дней, у народа массово не санкционировано, без подтверждения смс, без учета лимитов на оплату в интернете списываются деньги с карт, по 500 грн с интервалом в 10-15 секунд, пока карта не уйдет в ноль в пользу "Розваги. zMoney_GP, KYIV" Банк жалобы тупо игнорит. На сайте минфин отзывы просто завалены жалобами на эту ситуацию.
Kalgan написав:Странно, что никто не вынес в эту ветку. В последние несколько дней, у народа массово не санкционировано, без подтверждения смс, без учета лимитов на оплату в интернете списываются деньги с карт, по 500 грн с интервалом в 10-15 секунд, пока карта не уйдет в ноль в пользу "Розваги. zMoney_GP, KYIV" Банк жалобы тупо игнорит. На сайте минфин отзывы просто завалены жалобами на эту ситуацию.
Не все светят св коды
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Думаете все пострадавшие попали на какой-то фишинговый сайт ? А СБ привата не смущает 10-15 транзакций на одинаковую сумму одному получателю с интервалом 10-15 секунд ??? С последующей кучей жалоб на мошенничество. Хоть бы вывели ту контору из доверенных, что б хотя бы лимиты действовали и смс подтверждение применялось
Судя по описанию на МинФине - оплата через интернет-эквайринг ГуглПей. Т.е. либо карту привязали в чужую учётку гугл-пей, либо получили доступ к учётке гугл хозяина. Это не исключает утечки данных из Привата